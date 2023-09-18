جوتيريش يؤكد اهتمام الأمم المتحدة بتحقيق أهداف التنمية فى أفريقيا

كتبت : هند المغربي

أجرى أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة عدد من اللقاءات مع قادة الدول في القارة الأفريقية على هامش فعاليات الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الجهود الرامية للطموح المناخي والنظام المالي العالمي ودعم التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

التقى الأمين العام بموسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. وناقشا مختلف التحديات ، بما في ذلك زيادة التغييرات غير الدستورية للحكومات في أفريقيا كما ناقشا الجهود الرامية إلى إصلاح النظام المالي الدولي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا، وتسريع العمل المناخي.

وأكد كلا من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وأمين عام الأمم المتحدة علي الالتزام بتسريع الجهود الرامية إلى ضمان التمويل الذي يمكن التنبؤ به، بما في ذلك من خلال الاشتراكات المقررة للأمم المتحدة، لعمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

والتقى الأمين العام بسيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا وناقشا الأمين العام والرئيس التطورات المتعلقة بإصلاح الهيكل المالي الدولي والمبادرات الأخرى لدعم أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأشاد الأمين العام بجنوب أفريقيا لدورها المهم في تعزيز هذه الجهود.