جوتيريش يؤكد ضرورة إصلاح النظام المالى العالمى لضمان تحقيق أهداف التنمية

كتبت : هند المغربي

أكد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ، أهمية الحاجة إلى إصلاح النظام المالى العالمى الحالى لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة، وأشار جوتيريش إلى أن الاجتماعات الثلاثة غير المسبوقة حول الصحة العامة العالمية والمقرر انعقادها الأسبوع المقبل وهي: الاجتماع الوزارى حول التأهب للأوبئة، والاجتماع الوزارى بشأن التغطية الصحية الشاملة، والاجتماع الوزارى حول السل، مبينا أن التغطية الصحية الشاملة تمثل أمرا أساسيا للأمم المتحدة، مشددا على ضرورة زيادة موارد وقوة منظمة الصحة العالمية.

وأضاف جوتيريش، إلى الخطة التى قدمها والتى تهدف إلى تحفيز أهـداف التنمية المستدامة بقيمة 500 مليار دولار لدعم الدول النامية بهدف التأكد من أن لديها الموارد التى تحتاجها لتحقيق هذه الأهداف.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أن قمة الطموح المناخى لعام 2023 ستوفر فرصة للدول والشركات والمجتمع المدنى لتكثيف جهودهم الرامية للتصدى لتغير المناخ، كما أن القمة ستوفر منصة لمن هم فى "الخطوط الأمامية"، وهم أولئك الأكثر التزاما بالعمل المناخى، ويمكنهم مشاركة أفضل الممارسات.

وحذر من الاتجاه نحو ارتفاع درجة الحرارة العالمية بمقدار 2.6 إلى 2.8 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، مشددا على ضرورة العودة إلى هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، وأكد أنه "لا يزال الأمر ممكنا إذا توفرت الإرادة السياسية - ولكن هناك الكثير الذى يتعين القيام به".