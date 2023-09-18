اليوم السابع
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الإثنين، 18 سبتمبر 2023 02:47 ص
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انطلاق قافلة طبية مجانية بقرية ريحانة في المنيا ضمن "حياة كريمة" لمدة يومين

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 02:00 ص
انطلاق قافلة طبية مجانية بقرية ريحانة في المنيا ضمن "حياة كريمة" لمدة يومين قافلة طبية - أرشيفة
المنيا - حسن عبد الغفار

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تنظم مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الإثنين قافلة طبية علاجية مجانية فى قرية ريحانة بمركز أبوقرقاص وتستمر حتى غدا الثلاثاء، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، باستمرار تنظيم سلسلة القوافل الطبية ضمن مبادرة "حياة كريمة " والوصول إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.
 
وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها: "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، لافتاً إلى أنه يتم تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، ومشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.

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