الكشف على 400 مواطن فى قافلة صحية ضمن مبادرة حياة كريمة بالقنطرة غرب

الإسماعيلية - صبرى غانم

أكد الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أن مشاركة الصحة مع مؤسسة حياة كريمة من خلال مبادرة انت الحياة سيعود على المواطنين بالنفع وأن القافلة منذ بداية عملها اليوم حتى الآن أجرت الكشف الطبى فى جميع التخصصات على 400 مواطن ومواطنة وقامت بصرف العلاج بالمجان للمرضى، وشهدت القافلة الطبية المجانية التى أقيمت ضمن فعاليات مؤسسة حياة كريمة خلال مبادرة انت الحياة التى تنظمها المؤسسة فى مركز ومدينة القنطرة غرب.

وقال وكيل وزارة صحة الإسماعيلية ، أن قافلة تشمل 9 تخصصات طبية فى الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة لعيادة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة "الضغط، السكر" بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تضم 80 صنف دواء مجانى، فريق للتثقيف الصحى والتوعية، كما يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأشار الدكتور علي حطب، إلى أن إدارة القوافل التابعة لمديرية الصحة تقدم خدمتها المتكاملة فى جميع التخصصات بالمجان، ومستمرة فى جميع مناطق محافظة الإسماعيلية لتصل لكل مواطن بالقرى، والعزب التابعة لكل الإدارات خاصة الأماكن التى بها تطوير فى المنشآت الصحية، وذلك لانضمامها لمنظومة التأمين الصحى الشامل، حتى يتسنى لهم تقديم أفضل خدمة طبية ذو جوده متميزة.

وأضاف الدكتور علي حطب، أن القافلة ضمن المبادرات الرئاسية للتأكد من سلامة المواطنين وتقديم العلاج بالمجان للمرضى منهم، وتحويل الحالات التى تستدعى إلى المستشفيات الحكومية، مضيفا أنه تم الإعلان عن القافلة والتخصصات لتحقيق أكبر استفادة منها ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأطلقت مؤسسة حياة كريمة، فى محافظة الإسماعيلية اليوم الأحد، فعاليات مبادرة "أنتَ الحياة" والتى تستهدف عددا من أهالى القرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة غرب وذلك بمشاركة أكثر من 12 جهة.

وتهدف مبادرة "أنتَ الحياة" إلى تقديم كافة الخدمات للآلاف من أهالى القرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة غرب، وذلك من خلال تقديم حزمة من الخدمات التى يحتاجها المواطنين والتى من أبرزها الخدمات الطبية والعلاجية ومن خلال القوافل الطبية. كما تضمن فعاليات المبادرة استقبال حالات الغارمين، وعقد ندوات توعوية لمكافحة الإدمان والتعاطى، وعقد امتحانات لمحو الأمية، وملتقى توظيفى، وورش لتعليم الحرف اليدوية بالإضافة إلى إقامة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتنوعة، ومعرض للكتاب، وخدمة إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوى الهمم، وغيرها من الخدمات والفاعليات المجانية التى تقام على هامش المبادرة.

وتقام فعاليات مبادرة أنتَ الحياة يوميا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرا فى الفترة من يوم 17 وحتى يوم 22 من شهر سبتمبر الجارى.

وتأتى المبادرة تحت إشراف العقيد ممدوح فوزى المدير التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة فى الإسماعيلية، والدكتور محمد جمال منسق المحافظة، وتنفيذ رفعت عامر مسؤول متطوعى القنطرة غرب.