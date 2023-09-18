المرور على 245 من المرافق الصحية العامة لصحة البيئة بدمياط

دمياط معتز الشربيني

كثفت إدارة صحة البيئة بمديرية الشئون الصحية فى دمياط ، بإدارة الدكتورة هناء السري مدير إدارة صحة البيئة، الرقابة على أعمال صحة البيئة، حيث تم المرور على 245 من المرافق الصحية العامة التي تشمل المدافن والأسواق العامة والسلخانات والمجازر ومزارع الدواجن والمواشي وأيضا أعمال النظافة العامة، وتمت مخاطبة الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، وأيضا تمت معاينة عدد 8 شكاوى وتمت إزالة أسباب الشكوى.

وفي مجال الرقابة على مياه الشرب تم المرور على محطات الشرب وسحب عدد 1256 عينة مياه مرشحة سواء عينات حقلية ومعملية وايضا تم المرور على المدارس بمناسبة الاستعداد للعام الدراسي الجديد وتم سحب 50 عينة مياه وأيضا تم المرور على محطات غسيل الكلوي سحب 26 عينة.

بالإضافة إلى ذلك فقد تم المرور على حمامات السباحة للتأكد من استيفاء الشروط الصحية وتم سحب عدد 34 عينة سواء معملي أو حقلي، وتم إرسال جميع العينات للمعمل المشترك للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمعايير الصحية.

وفي مجال الرقابة على مياه الصرف الصحي تم المرور على عدد 8 محطات معالجة الصرف الصحي وأيضا عينات غسيل المرشحات 9 وعدد العينات المسحوبة من مأخذ محطات الشرب 20 وعدد عينات المسحوبة من البحيرات 4 وعدد عينات الشواطئ 4 وعدد عينات المصارف 10 عينات وتمت مخاطبة الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات التصحيحية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة المبادرة الرئاسية 100يوم صحة و بناء على تعليمات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة و توجيهات الدكتور عطيه منصور مدير عام الطب الوقائي.