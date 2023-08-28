وكيل صحة دمياط يناقش فعاليات انطلاق الحملة القومية لتنظيم الأسرة

عقد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، اجتماعا تنسيقيا لإطلاق الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والتى تقرر انطلاقها داخل المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، وكذلك العيادات المتنقلة داخل المحافظة.

وأوضحت الدكتورة هالة هدية مدير إدارة تنظيم الأسرة بدمياط، استعدادات المديرية لانطلاق الحملة، مشيرة إلى أنه قد تقرر انطلاقها على مرحلتين، موضحة أن المرحلة الأولى ستبدأ فى الفترة من 3 سبتمبر وحتى 7 سبتمبر القادم، وتشمل إدارة دمياط الصحية د، وكذلك إدارتى كفر سعد وكفر البطيخ.

ونوهت أيضا أنه ستنطلق المرحلة الثانية من حملة تنظيم الأسرة فى دمياط، فى الفترة من 10 سبتمبر وحتى 14 سبتمبر القادم، لتشمل إدارتى الزرقا وفارسكور.

ومن جانبه صرح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن الحملة ستنطلق بجميع عيادات تنظيم الأسرة الثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية وبالعيادات المتنقلة، مشيرا إلى أنه سيتم الكشف وصرف جميع الوسائل بالمجان.

وأكد وكيل صحة دمياط، على ضرورة تدريب كافة الأطباء وتحفيز فرق العمل والاشراف، مشددا على أهمية اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الحملة.

وأضاف أيضا أن مديرية الصحة تستعد لعقد العديد من الندوات التثقيفية حول الصحة الانجابية، وسبل تحقيق تنظيم الأسرة بشكل علمى، موضحا أن محافظة دمياط تعد من أبرز المحافظات التى حققت إنجازات كبيرا فى هذا الملف على مدار السنوات الماضية، مؤكدا سعى المديرية لتطوير العمل بحملات تنظيم الأسرة الكفاءة لتحقيق نتائج اكثر إيجابية خلال قادم الأيام.