الصحة تكشف عن أفضل وجبة إفطار لأطفال المدارس.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة عن أفضل وجبة إفطار خفيفة للأطفال فى اليوم الدراسى كطبق من البليلة أو ساندوتش جبن أو فول مع ثمرة فاكهة.

بالتزامن مع انطلاق قرب انطلاق موسم الدراسة بالجامعات والمدارس وتساؤل الطلاب وأولياء الأمور عن الأغذية والمشروبات المحفزة للتركيز والاستيعاب، قدمت وزارة الصحةنشرة حول أهم الأغذية والمشروبات وأوصت بالحرص على ما يلى:

1 - تناول الوجبات التى تمد الطالب بالطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة المختلفة وتساعد على تحصيل دراسى أعلى وتركيز أفضل وتجعل الطالب أكثر انتباها وأهمها وجبة الإفطار، والتى تحتوى على البروتين والكربوهيدرات مثل تناول كوب من البليلة بالحليب وقطعة من المكسرات، أو ساندويتش من الخبز بالجبنة القريش مع قطعة طماطم وقطع خيار ، أو ساندويتش خبز مع بيضة مسلوقة أو كوب حليب مع حبوب إفطار، والتى تعمل على الإحساس بالشبع وتحسين عمل المح، حيث يحتوى البيض على مادة الكولين التى تساعد فى عمل المخ وتقوية الذاكرة

2 - يجب الحرص على تناول الكمية الكافية من الماء التى تعمل على ترطيب الجسم وزيادة التركيز ولمنع الإصابة بالصداع أو الدوخة الناجمين عن قلة المياه، كما أن الماء البارد يوقظ الإحساس ويزيد الشعور بالانتعاش.

3 - شرب الشاى الأخضر الذى يحتوى على مادة تساعد على نمو والحفاظ على خلايا المخ، كما يحتوى على مواد مضادة للأكسدة التى تقى من الالتهابات بالإضافة إلى احتوائه على كمية معتدلة من الكافيين المنبه للمخ ويساعد على التركيز، ويجب عدم الافراط فى شرب الشاى (1 -2 كوب) والقهوة (فنجان واحد فى اليوم) لعدم الإصابة بالأرق وزيادة ضربات القلب.

4 - تناول الأغذية والمشروبات التى تحتوى على الفيتامينات والعناصر الغذائية الصحية للمخ و تساعد على التركيز مثل الأغذية التى تحتوى على فيتامين "ج" مثل: الجوافة و الموالح كالبرتقال، والليمون والعصائر الطبيعية التى تقلل من الأجهاد الحرارى وتزيد من ترطيب الجسم أيضا من المفيد تناول الاغذية التى تحتوى على عناصر الحديد والزنك مثل الكبدة و المأكولات البحرية ومن المصادر النباتية للحديد العسل الأسود، والخضراوات الورقية مثل البروكلى والسبانخ ويساعد الحديد على عدم الإصابة بالأنيميا التى تسبب قلة التحصيل والضعف العام للجسم ويعمل الحديد على زيادة التركيز.