اليوم السابع
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الإثنين، 18 سبتمبر 2023 06:55 م
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الرئيسية صحة وطب

الشيكولاتة الداكنة.. طعم مر وفوائد حلوة لا تفوتها

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 06:00 م
الشيكولاتة الداكنة.. طعم مر وفوائد حلوة لا تفوتها شيكولاتة داكنة
كتبت مروة محمود الياس

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الشيكولاتة الداكنة أو "الدارك شوكليت" أحد أبرز أنواع الشيكولاتة الصحية، التي يمكننا تناولها دون الخوف من أضرار الشيكولاتة العادية، ومن المعروف أن باقي أنواع الشيكولاتة تحتوى على سكريات بنسبة عالية، إضافة إلى الزيوت والمحليات والمواد الحافظة.

في تقرير نشر بموقع health.ucdavis.edu أوضح أن الشيكولاتة الداكنة غنية بالمواد الصحية النباتية "الفلافانول"، وتحتوى أيضًا على الماغنيسيوم والزنك المفيدان لصحة الإنسان، وكل هذه العناصر مفيدة الشعور بالشبع وعدم اختلال مستوى السكر بالدم، إضافة لما سبق فالشيكولاتة الداكنة مصدر مهم جدًا للألياف، التي تمد بالطاقة والشعور بالامتلاء لفترات طويلة، لذا يمكن الاستعانة بالشيكولاتة الداكنة في الأنظمة الغذائية الخاصة بإنقاص الوزن.

ويمكن للفيتامينات والمعادن والحديد التي تحتوى عليهم الشيكولاتة الداكنة أن تمد الجسم بالفوائد اللازمة، التي تتمثل في سلامة التمثيل الغذائي وتحسين عمل الأمعاء، وتعزيز الطاقة التركيز والانتباه، وكذلك يمكن استخدامها كـ"سناك" صحى يساعد على الشعور بالامتلاء لفترة طويلة دون الحاجة لطعام غير صحى، فأنظمة الدايت جميعها تهتم بإدخال الشيكولاتة الداكنة لفائدتها العالية، فهى تعمل على توازن الجهاز المناعى وتقلل من الشعور بالتعب والاجهاد.

الشيكولاتة

وكلما زادت نسبة الكاكاو في الشيكولاتة الداكنة، مع انخفاض نسبة السكر، كالأنواع فوق الـ70 بالمائة، أصبحت أكثر فائدة، وكلما كانت أكثر مرارة، كلما كانت أكثر تأثيرا، وينصح التقرير، بضرورة تقنين تناول الشيكولاتة الداكنة مهما كان نوعها ونسبة السكر فيها، فالتقنين وعدم الإسراف مهم جدا حتى لا تتحول فائدتها إلى أضرار.

الشيكولاتة

 


شيكولاتة داكنة

شيكولاتة دارك

دارك شوكليت



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