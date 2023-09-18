الزينية بالأقصر تدعم الأهالى بـ144 رأس غنم لـ72 أسرة مستحقة برعاية "مشروع رزق حلال"

الأقصر – أحمد مرعى

شهد مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر ، تقديم دعم مميز على مدار الأيام الماضية للأسر المستحقة لبدء مشروعات متناهية الصغر عبر مشروع "رزق حلال" بتسليم 144 رأس غنم لـ72 أسرة مستحقة برعاية وزارة التضامن الإجتماعى، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بدعم الأسرة المصرية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين وتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة بمحافظة الأقصر لمساعدة الأسر المستحقة لبدء مشروعات متناهية الصغير برنامج فرصة (مشروع رزق حلال).

ويقول العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، إنه تم تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، العمل على توزيع عدد 144 رأس غنم لعدد 72 أسرة مستحقة بواقع عدد 2 رأس نعجة لكل أسرة مستحقة، وعدد 2 جوال أعلاف لكل أسرة على المواطنين المستحقين بمعرفة مؤسسة صناع الحياة وبرنامج فرصة عبر (مشروع رزق حلال)، وبدعم الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، لفحص الأغنام قبل تسليمها للأهالي من قبل رجال الطب البيطرى.

ويضيف رئيس مركز ومدينة الزينية، لـ"اليوم السابع"، إنه قبل تسليم المواطنين للأغنام المستحقة للأسر، تم تقديم محاضرات لهم تناولت التوعية بأهمية التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات القابلة للإصابة ضد الأمراض الوبائية والتحصين ضد مرض جدري الأغنام وضد طاعون المجترات الصغيرة، بالإضافة إلى التعريف بحجم الخسائر الاقتصادية الناتجة عن إصابة الحيوانات بهذه الأمراض الوبائية، وللتأكيد على أهمية التأمين على الثروة الحيوانية والمزايا المقدمة من صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المربى من الوحدة البيطرية التابع لها، وذلك فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به.