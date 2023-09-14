الرعاية الصحية تعلن رابط التقديم الإلكتروني بمعهد الرعاية التمريضية لأبناء إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إنطلاق الرابط الرسمي لفتح باب التقدم لطلاب الشهادة الإعدادية من أبناء مدينة إسنا أحد مراكز محافظة الأقصر، وذلك للتسجيل الإلكتروني في معهد الرعاية التمريضية لمدينة إسنا، والذي تم ضمه ضمن أحد المعاهد التمريضية للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر.

ويتم التقديم عبر الرابط التالى:- https://forms.gle/yShJt27dQMwJNsBo9

وقالت الهيئة، فى بيان صحفى، إنه يتم التقدم وفق الشروط الآتية:- (أولاً فيما يخص التقديم الالكتروني (جوجل فورم) يتم رفع المستندات التالية على هيئة ملفات PDF فقط لا غير، وشهادة ميلاد كمبيوتر للطالب المتقدم، وصورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وبيان نجاح الشهادة الإعدادية عن العام الدراسي 2023/2022 لطلاب مركز إسنا وبحد أدنى 260 درجة، وتنتهي فترة التسجيل بعد اكتمال الأعداد المطلوبة والمستوفاه للشروط علي لينك التقديم، ويتم رفع وتقديم المستندات مرة واحدة لكل طالب.

أما بالنسبة للاشتراطات العامة فتشمل ما يلي:- (المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك - الحصول على الشهادة الاعداديه فى ذات عام التقدم - أن يكون المتقدم من أبناء مدينة إسنا والتي حصل منها على الشهادة الإعدادية - ألا تكون الطالبة متزوجه ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة - ضرورة اجتياز الإختبارات الآتية: (الإملاء في اللغة العربية ، اللغة الإنجليزية ، الحاسب الآلي) - اجتياز كشف الهيئة والاختيار النفسي بنجاح - لياقة الكشف الطبي بواسطة اللجان الطبية بالهيئة العامة للرعاية الصحية ( كشف نظر ، كشف باطنة، اختبار مخدرات) - المصاريف الدراسية 10000 (عشرة آلاف جنية مصري) لكل صف دراسي ورسوم - وسحب الملف 750 جنيها لا ترد، ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق واختبار القبول، ويتم استلام كراسة الشروط عن طريق ولي الأمر بعد انتهاء التقديم الإلكتروني باكتمال أعداد المتقدمين المستوفيين للشروط والإعلان عنهم بشكل رسمي).