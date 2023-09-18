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الانتهاء من فرش وتجهيز مجمع الخدمات الحكومية بقرية البربا فى سوهاج

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 11:34 ص
الانتهاء من فرش وتجهيز مجمع الخدمات الحكومية بقرية البربا فى سوهاج مجمع الخدمات الحكومية بقرية البربا
سوهاج عمرو خلف

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انتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، فى محافظة سوهاج، من فرش وتجهيز مجمع الخدمات الحكومية "تحيا مصر" بقرية "البربا" بمركز جرجا احد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" بسوهاج وذلك برعاية اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.
 
ويضم المجمع كافة الخدمات الحكومية التى يحتاجها المواطن وذلك من خلال منظومة رقمية متكاملة,يتكون المجمع من 3 طوابق (أرضى+ 2 علوى) و، يشمل الدور الأرضى المركز التكنولوجى المرتبط بكافة المكاتب الموجودة بالمجمع يشمل الدور الأول سجل مدنى، وشهر عقارى، ومكتب تموين، ومكتب بريد.
 

سوهاج

محافظ سوهاج

جرجا

البربا

مجمع الخدمات الحكومية



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