الانتهاء من فرش وتجهيز مجمع الخدمات الحكومية بقرية البربا فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

انتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، فى محافظة سوهاج، من فرش وتجهيز مجمع الخدمات الحكومية "تحيا مصر" بقرية "البربا" بمركز جرجا احد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" بسوهاج وذلك برعاية اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.