إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم على طريق بنى سويف دمو

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 8 أشخاص بينهم 7 سيدات، بإصابات متنوعة، منذ قليل، في حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك بمدخل مدينة ناصر ناحية طريق ديمو بني سويف الفيوم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية ، اخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك، بطريق ديمو بمدخل مركز ناصر.

دفع مرفق اسعاف بني سويف بقيادة الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، بعدد 5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي : إسراء ابراهيم محمد، 25 سنة، تقيم قرية طما فيوم بمركز إهناسيا، مصابة اشتباه ما بعد الإرتجاج وإشتباه كسر بالذراع الأيسر، امال محمود عبد الله، 20سنة، مصابة كدمات وسحجات، وزينة فراج محمد، 21 سنة، مصابة كسر بالساق الأيسر، وفاطمة عويس محمد، 53 سنة، مصابة سحجات بالوجه، وسمر صالح خميس، 24 سنة، مصابة اشتباه كسر بالذراع الأيمن، وأحمد سيد حسين، 30 سنة، مصاب كدمة بالصدر، ومروة محمود سيد، 25 سنة، مصابة كسر بالساق الأيسر، وصباح سامى حسين 55 سنة، مصابة جروح وسحجات، وجميعهم يقيمون بقرية طحا بوش بمركز ناصر.