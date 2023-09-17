وكيل آداب العريش ومواطن من ذوى الهمم يعلنان تأييدهما للرئيس السيسى فى الانتخابات

قال الدكتور حاتم سلامة، أستاذ الأدب الإنجليزي ووكيل كلية الآداب ب جامعة العريش، وأحد متحدي الإعاقة بشمال سيناء، إن أصحاب الهمم يؤيدون الرئيس لما يوليه من اهتمام بخدمتهم وظهر ذلك من خلال قرارات ومبادرات واحتفالات ورعاية كلية لهم وتبني إبداعاتهم ومواهبهم.

وأوضح جانب من معايشته على الطبيعة لما يريده ذوي الهمم باعتباره واحدا منهم، إضافة لموقعه فى لجان عمل تنفيذى معنية بتوصيل الخدمات لهم، ويلمس عن قرب كل مايقدم لهم فضلا عن أوجه الرعاية والدعم لهم من الدولة .

وأضاف أن الرئيس أعلن عام 2018، عاما لأصحاب الهمم، وهى سابقة وإضافة فى التاريخ المصرى للاهتمام بذوي الهمم ورعايتهم رعاية تامة، والتى أعطت إشارة مباشرة لكل جهات التنفيذ فى الدولة أن تضع علي قوائم اهتمامها ذوى الهمم وتلبية احتياجاتهم.

وأشار وكيل كلية الآداب بجامعة العريش، إلى أن الرئيس أرسي قاعدة احتفالية ثابتة لذوي الهمم وهي "قادرون باختلاف" التى من خلالها يظهر كل متميز من بينهم، ويكرم ويحظى بتقدير ودعم من الجميع وهذا فى حد ذاته يغير كثير فى مسيرة حياة كل من يحصل على هذا التقدير، لافتا إلى حصول ذوى الهمم على الاهتمام، وظهر من بينهم الأبطال والمتميزين في كل المجالات الذين تبنت الدولة كل ما يملكون من طاقة وإبداع ليظهر وينمو حتى أن من بينهم من شارك فى منافسات دولية بكافة المجالات العلمية والرياضية والفنية والثقافية ورفع اسم مصر فى محافل عالمية.

وتابع أنه فى شمال سيناء، يحظى ذوى الهمم باهتمام ورعاية خاصة من الدولة وأصبح لهم باع وذراع فى المشاركات فى الفعاليات المختلفة إلى جانب الاستفادة من الخدمات العديدة المقدمة لهم.