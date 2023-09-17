محافظ كفر الشيخ: تسليم 35 مركب صيد مجانا للصيادين بقرية الشخلوبة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تسليم 35 مركب صيد جديدة، مطابقة للمواصفات، مجاناً، وجرى توزيعها على الصيادين في قرية الشخلوبة التابعة لمركز سيدي سالم، لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً، وسيتم التواصل مع الصيادين مستقبلاً لإجراء الصيانة اللازمة للمراكب أو إصلاح أي عطل قد يطرأ على مركب الصيد مجانا.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ماجد جلاله، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، واللواء أحمد، رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات، والسيد إبراهيم على فرحات شيخ الصيادين بالشخلوبه، وعدد من الصيادين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه سبق تسليم 48 مركب صيد في شهر يناير الماضي، ضمن مبادرة "بر أمان، بالتعاون بين المحافظة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وبالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك.