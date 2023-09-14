تركيب وصلات مياه مجانية للأسر الاولى بالرعاية فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

واصلت جمعية الأورمان، إحدى كيانات التحالف الوطنى للعمل الأهلى، تنفيذ المبادرة الإنسانية "خير بالتقسيط"، لاستهداف الأسر الأكثر احتياجًا من خلال تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة لغير القادرين تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه من خلال «خير بالتقسيط» يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ 300 جنيه لمدة 18 شهر، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في تركيب وصلات المياه النقية، ولوصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين.

وأوضح «شعبان»، أنه منذ إطلاق الجمعية لتركيب وصلات المياه ساهمت في تركيب عدد 350 وصلة في محافظة المنوفية مع التنسيق والإشراف والمتابعة المستمرة لمديرية التضامن الاجتماعى على الأعمال والجهود التى تتم، مشيرأ إلى أن المواطن المستفيد من خدمات الأورمان لا يتحمل أي تكاليف على الإطلاق، لافتًا إلى أن هذه الخدمات تقدم محانًا إلى المستفيدين.

وأشاد شعبان بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية تحت قيادة الأستاذ محمد جمعه لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذى تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به فى برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين.

ويذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتركيب 28108 وصلة مياه بجميع محافظات الجمهورية.