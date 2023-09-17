اليوم السابع
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الأحد، 17 سبتمبر 2023 04:05 م
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محافظ الوادى الجديد: بدء تعميم استخدام الكارت الذكي لاستهلاك الوقود للسيارات الحكومية

الأحد، 17 سبتمبر 2023 02:54 م
محافظ الوادى الجديد: بدء تعميم استخدام الكارت الذكي لاستهلاك الوقود للسيارات الحكومية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عن بدء إجراءات تعميم استخدام الكارت الذكي لاستهلاك الوقود للسيارات الحكومية بكافة الحملات الميكانيكية؛ لترشيد وحوكمة الاستهلاك، مؤكداً أن المنظومة الجديدة تهدف إلى إحكام السيطرة على عملية صرف المواد البترولية ومنع أي استغلال أو تجاوز في صرفها،  وتطبيق ذلك الإجراء على جميع السيارات التابعة للجهات الحكومية بالمحافظة.
 
وفى سياق متصل أكد محافظ الوادى الجديد، سرعة استكمال خطة تركيب العدادات الكودية للآبار الزراعية على مستوى المحافظة، لترشيد استهلاك مياه الري والحفاظ على الخزان الجوفي حيث جرى التنسيق مع وزارة الرى والجهات المختصة لتوفير العدادات الكودية وتنفيذ خطة التركيب والتشغيل على مستوى كافة آبار المحافظة.

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