محافظ الغربية يجتمع مع وفد من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ»

استقبل الدكتور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم، وفدا من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" التى يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة والتى تم إطلاقها لتوطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتوفير فرص العمل.

وذلك تنفيذا فى لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدعم وتطوير الاقتصاد الوطنى من خلال إنشاء مشروعات قومية وانشاء مصانع جديدة تواكب الصناعات العالمية وتلبى احتياجات الأسواق المحلية والعالمية وجذب الاستثمارات المختلفة، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وأكد محافظ الغربية، الدعم الكامل الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لجميع المبادرات التى تعمل على توطين الصناعات الاستراتيجية ودعم المشروعات الصناعية بكافة أنواعها، مشيرا إلى دعم وحرص المحافظة على التعاون مع أعضاء مبادرة "ابدأ" فى تذليل كافة العقبات التى تواجه أصحاب هذه المشروعات الصناعية.

ومن جانبه أشار محافظ الغربية أن المحافظة تعد احدى أهم المحافظات الصناعية فى مصر لا سيما فى ظل ما تتمتع به من إمكانات ومقومات صناعية كبيرة وبصفة خاصة فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وعدد كبير من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن وجود 23 قرية منتجة تشمل صناعات الاثاث وعسل النحل والزبيب والمنتجات الجلدية مشيرا إلى أن قطاع الصناعة هو إحدى أهم ركائز الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتسعى كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم للمصانع الواقعة فى نطاق الغربية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

ورحب محافظ الغربية بالتعاون مع أعضاء مبادرة "ابدأ" فى تذليل كافة العقبات التى تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والتى توقفت نتيجة بعض المعوقات، مشيرا إلى أهمية النزول ودراسة المشكلات التى تواجههم على أرض الواقع لسرعة حل مشكلاتهم ودمجهم بعجلة الإنتاج.

واستعرض أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، ملامح وأهداف ومحاور المبادرة التى أطلقت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال حفل الأسرة المصرية، موضحين أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" تعمل على تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية تعالج مشكلات الصناعة المصرية وتخلق فرصا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصرى نحو الأسواق العالمية، فضلا عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعى، وذلك من خلال العمل على 3 محاور، وهى محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب.

وفى نهاية اللقاء قدم أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية درعا تذكاريا لمحافظ الغربية؛ تقديرا لمجهوداته الملموسة فى تذليل كافة العقبات للنهوض بالصناعة المصرية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.