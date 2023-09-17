التنمية المحلية: 578 مشروعا فى الدقهلية بتكلفة 7 مليارات جنيه ضمن "حياة كريمة"

كتب على عبد الرحمن

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بعد ظهر اليوم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجيدة لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه خلال الاجتماع تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الدقهلية آخر المستجدات الخاصة بالمشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " حيث يستهدف البرنامج فى المرحلة الأولى بالمحافظة تطوير 26 قرية و278 عزبة وتابع بمركز شربين، وتم الإشارة إلى أن إجمالى عدد المشروعات التى سيتم تنفيذها بالمحافظة حوالى 578 مشروعًا وتبلغ التكلفة الاجمالية لها حوالى 7 مليارات جنيه، فى مختلف القطاعات الخدمية وعلى رأسها الصرف الصحى ومياه الشرب وتطوير شبكات الاتصالات والكهرباء والأبنية التعليمية، والصحة والطرق والتضامن الاجتماعى والغاز والمجمعات الحكومية والزراعية وغيرها من القطاعات الحيوية وجارى متابعة معدلات تنفيذ باقى المشروعات المستهدفة.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " هى المشروع الأضخم الذى سيغير وجه الحياة فى قرى الريف المصرى، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالينا فى الريف، مشيراً إلى أهمية الاستمرار فى متابعة تنفيذ المشروعات المستهدفة فى المرحلة الاولى للانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة وإزالة أى عقبات تواجه عملية التنفيذ.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة سرعة الانتهاء من تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بالقرى المستهدفة ومشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب وباقى المشروعات الخدمية التى تهم المواطنين وتمس حياتهم اليومية.

وأشار الدكتور أيمن مختار إلى أن مبادرة " حياة كريمة " تركز فى مرحلتها الأولى بالمحافظة على القرى الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن المبادرة غيرت الواقع فى كل القطاعات الخدمية بالقرى المستهدفة بمركز شربين فى التعليم والصحة والصرف الصحى ومياه الشرب وغيرها بالإضافة إلى توفيرها للآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة.

وقال محافظ الدقهلية أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل 8 مجمعات حكومية فى قرى: «كفر الترعة القديم والحصص وأبوجلال وبساط كريم الدين وكفر الحاج شربينى وكفر الأطرش ورأس الخليج وكفر الوكالة»، وإنشاء 8 مجمعات «زراعية - بيطرية» متكاملة لتقديم جميع الخدمات للمزارعين بالإضافة إلى الأسواق النموذجية والنقاط الشرطية وغيرها من المشروعات التى تهم المواطنين من أبناء القرى المستهدفة كخدمات البريد والأحوال المدنية.

وخلال اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الدقهلية جهود المحافظة للانتهاء من مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر المحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، حيث أشار الدكتور أيمن مختار إلى أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الانشائية وتجهيز مقر الشبكة بنسبة 100 %.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية هذا المشروع الهام الذى يتابعه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى جميع المحافظات لدعم جهود وخطط الدولة فى مجالات التأمين المختلفة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة، حيث يعمل المركز باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة فى إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.

وحرص اللواء هشام آمنة على متابعة الإجراءات التى تقوم بها المحافظة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين والسيطرة على الأسواق والتصدى لجشع التجار وكذا توفير كافة المستلزمات الخاصة بالمدارس فى إطار قرب حلول العام الدراسى الجديد، حيث أشار الدكتور أيمن مختار إلى افتتاح المحافظة لعدد من معارض " أهلاً مدارس " فى عدد من المراكز والمدن وجارى التوسع فى إفتتاح عدد آخر من تلك المعارض ليغطى جميع أنحاء المحافظة والذى يتضمن كافة مستلزمات المدارس بخصومات لا تقل عن 30 % ويضم المعرض الأدوات المدرسية والمكتبية وملابس المدارس والأحذية والسلع الغذائية بما يساهم فى دعم جهود الدولة فى التخفيف عن كاهل المواطنين بمشاركة كافة الجهات والأجهزة المعنية والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.

كما شهد اللقاء كذلك متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023 / 2024 بالمحافظة والتى تبلغ استثماراتها حوالى 628 مليون جنيه، لتنفيذ عدد كبير من المشروعات فى مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع والنظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة العمل بكل جهد للانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية فى الربع الأول لها بتضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مع الشركات والجهات المكلفة بالتنفيذ بعد الانتهاء من إجراءات الطرح للمشروعات بما يساهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه يعقد اجتماعات بصورة مستمرة مع القيادات التنفيذية للمحافظة لسرعة إنهاء إجراءات الطرح لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة 2023/2024 بمراكز المحافظة، مشيراً إلى أهمية تضافر جهود كافة الوحدات المحلية على مستوى المحافظة وتذليل أى تحديات تواجه أعمال التنفيذ.

واختتم اللواء هشام آمنة اللقاء مع محافظ الدقهلية باستعراض موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، التى بدأت فى جميع المحافظات، حيث تستهدف الدولة زراعة الأشجار المثمرة والزينة على الطرق العامة والحدائق والجزر الوسطى وأفنية المدارس والمستشفيات ومراكز الشباب والمصالح الحكومية بنطاق المحافظة، لتوفير بيئة صحية وآمنة، وكذا أعمال تحسين الصورة البصرية للمواطنين من خلال تطوير مداخل المدن على مستوى المحافظة.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة لأعمال زراعة الأشجار ورعايتها والحفاظ عليها، حرصا على تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة بنطاق محافظة الدقهلية.