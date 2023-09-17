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كيف يتم الفحص السمعى للأطفال حديثى الميلاد بمبادرة الرئيس؟ الصحة تجيب

الأحد، 17 سبتمبر 2023 02:55 م
كيف يتم الفحص السمعى للأطفال حديثى الميلاد بمبادرة الرئيس؟ الصحة تجيب الفحص السمعى للأطفال
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات إجراء الفحص السمعى للأطفال حديثى الميلاد ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف السمع.

وقالت وزارة الصحة والسكان يتم الفحص السمعى لحديثى الولادة من عمر يوم وحتى 28 يوم في معظم الوحدات الصحية ومراكز الصحة باستخدام جها الانبعاث الصوتى.

وقالت وزارة الصحة : في حالة وجود مشكلة للطفل بالأجهزة المتقدمة بمستشفى الإحالة، يحول الطفل للتأمين الصحي أو هيئة الرعاية الصحية بعد العرض على لجنة مختصة للمراجعة وأخذ الموافقة ويتم صرف علاج دوائي، معينات سمعية) أو تدخل جراحي أو عملية زراعة قوقعة.

وتابعت:  إذا كان الطفل طبيعي، يتم إنهاء الفحص وإعطاء الوالدين كارت بنتيجة الفحص وإذا كان الطفل غير طبيعي، يتم تحديد موعد آخر بعد أسبوع لإعادة الاختبار بعد أسبوع  بينما إذا كانت نتيجة الفحص الثاني طبيعية، ينتهي الفحص ويُسجل نتيجته إلكترونيا ويتم إعطاء الوالدين الكارت وإذا كانت نتيجة الفحص الثاني غير طبيعية، ويتم تحويل الطفل لأقرب مستشفى إحالة ويتم إعطاء الوالدين كارت موضحا به نتيجة الاختبار ورقم الحجز.


الفحص السمعى

وزارة الصحة

الأطفال حديثى الميلاد



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