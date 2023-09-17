اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 سبتمبر 2023 08:19 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

كوريا الشمالية: مستعدون للدفاع مع روسيا عن السلام في المنطقة والعالم

الأحد، 17 سبتمبر 2023 07:00 ص
كوريا الشمالية: مستعدون للدفاع مع روسيا عن السلام في المنطقة والعالم الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الدفاع في كوريا الشمالية كانغ سون نام إن جيش بلاده على استعداد لتعزيز الأخوة العسكرية مع القوات المسلحة الروسية والدفاع عن السلام والاستقرار في المنطقة وعلى سطح الكوكب.

ونقلت إذاعة "صوت كوريا" عن الوزير الكوري قوله إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أقام حفل استقبال رسمي بمناسبة زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لفرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي.

 ورحب شويغو بهذه الزيارة وأعرب عن استعداده للسعي نحو تعزيز الصداقة والتعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين.


كوريا الشماليه

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اوكرانيا

كييف

امريكا

كيم جونج اون

بوتين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة