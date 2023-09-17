اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 سبتمبر 2023 02:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

كشف قضية غسل أموال بقيمة 75 مليون جنيه

الأحد، 17 سبتمبر 2023 02:27 م
كشف قضية غسل أموال بقيمة 75 مليون جنيه حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما (بشراء العقارات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (75 مليون جنيه تقريباً)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 


كسب غير مشروع

مخدرات

غسل أموال

الداخلية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة