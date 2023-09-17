كشف قضية غسل أموال بقيمة 75 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما (بشراء العقارات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (75 مليون جنيه تقريباً)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.