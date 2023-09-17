صعود 10 قطاعات بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها "التعبئة والتغليف"

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.4%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.2%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2.1%، وصعد قطاع العقارات، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.2%، وقفز قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1%.

كما صعدت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والبنوك، والخدمات التعليمية بنسبة 0.6%، 0.4%، 0.1%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.7%، وهبطت قطاعات التجارة والموزعون، ومواد البناء، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.5%، 0.4%، 0.3%، على التوالي، بينما استقر قطاع السياحة والترفيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.326 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 834.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 77.9 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.22%، والعرب على 10.1%، واستحوذت المؤسسات على 18.28% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.71%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 1.4 مليون جنيه، 37.5 مليون جنيه، 34.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 11.4 مليون جنيه، 46.5 مليون جنيه، 15.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 19668 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 23716 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 8232 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.40% ليغلق عند مستوى 3854 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 5682 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 5677 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1391 نقطة.