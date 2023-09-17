شهر التوعية بمرض فقر الدم المنجلى.. افهم التشخيص والعلاج

كتبت إيناس البنا

مرض الخلايا المنجلية (SCD) هو مجموعة من اضطرابات خلايا الدم الحمراء الموروثة التي يمكن أن تسبب ألمًا شديدًا وتلف الأعضاء ومضاعفات أخرى.

شهر سبتمبر هو شهر التوعية بمرض فقر الدم المنجلي، وهى حالة وراثية التي تؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم وفقا لموقع " onlymyhealth"

التشخيص المبكر أمر بالغ الأهمية

يتم تشخيص مرض فقر الدم المنجلي عادة من خلال برامج فحص حديثي الولادة، مما يسمح بالتدخل المبكر والإدارة، من الضروري تثقيف مقدمي الرعاية الصحية وأولياء الأمور ومقدمي الرعاية حول أهمية فحص الأطفال حديثي الولادة لضمان التشخيص والرعاية السريعة.

جودة الحياة

غالبًا ما يواجه الأفراد المصابون بـ المرض بالعديد من التحديات، بما في ذلك أزمات الألم المتكررة، والتعب، وزيادة خطر الإصابة بالعدوى، يمكن للرعاية الداعمة والفحوصات الطبية المنتظمة أن تحسن نوعية حياتهم بشكل كبير.

التقدم في العلاج

أدى البحث إلى تقدم في خيارات العلاج، وتشمل هذه الأدوية لإدارة الألم، وعمليات نقل الدم، وزرع الخلايا الجذعية في الحالات الشديدة. يعد البقاء على اطلاع بخيارات العلاج هذه أمرًا بالغ الأهمية لكل من المرضى ومقدمي الرعاية الصحية.

ما أعراض فقر الدم المنجلي؟

بما أن فقر الدم المنجلي مرض وراثي يجعل خلايا الدم الحمراء تشبه المنجل أو الهلال، و لا يوجد علاج لمعظم المصابين بفقر الدم المنجلي، و تشمل أعراض هذا المرض فقر الدم الذي تموت فيه خلايا الدم الحمراء خلال 10 إلى 20 يومًا ، على الرغم من أنه من المفترض أن تعيش لمدة 120 يومًا قبل استبدالها، و هذا يترك نقص كرات الدم الحمراء مما يؤدي إلى فقر الدم. وهذا يترك الجسم متعبًا ويتغلب عليه الإرهاق.

ما طرق علاج فقر الدم المنجلي؟

لا يوجد علاج لفقر الدم المنجلي، ومع ذلك ، يمكن أن تعالج عمليات زرع الخلايا الجذعية أو نخاع العظم المرض ، ولكن هذه تنطوي على العديد من المخاطر.