مرض فقر الدم المنجلي.. نصائح لتحسين جودة الحياة

إيناس البنا

مرض الخلايا المنجلية هو اضطراب وراثي خلقي يؤثر على تكوين الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء ، حيث تضفي الشذوذ في بنية الهيموجلوبين الشكل المنجلي المميز لخلايا الدم الحمراء في حالة الإجهاد أو انخفاض توتر الأكسجين.

وفقا لموقع " webmd " يؤدي هذا إلى تكسر خلايا الدم الحمراء وتراكم الحمأة في الأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى الألم والأزمات التي قد تهدد الحياة.



كيفية الوقاية من مرض فقر الدم المنجلي

إذا كنت أحد الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة ، فننصحك بقراءة هذا المقال لمعرفة كيفية الوقاية من الانزعاج الناجم عن مرض فقر الدم المنجلي وعلاجه .



كيف تتخلصين من الألم الناتج عن فقر الدم المنجلي؟

هيدروكسي يوريا: يساعد عقار يسمى هيدروكسي يوريا في تقليل شدة ونوبات أزمات الألم. يمكن تقليل تواتر وشدة أزمات الخلايا المنجلية بواسطة هذا الدواء. يعمل عن طريق رفع مستويات الهيموجلوبين الجنيني ، مما يعيق نمو خلايا الدم الحمراء ذات الشكل المنجلي. يمكن لأخصائي أمراض الدم أن يصف هيدروكسي يوريا ، لكن يجب مراقبته عن كثب.

كما تم تطوير أدوية جديدة لتقليل الألم وتحسين الهيموجلوبين. ننصح بتناول السوائل بشكل جيد لتجنب الجفاف وهيدروكسي يوريا لمنع أو تقليل شدة نوبات الألم والحفاظ على جودة الحياة.

ومع ذلك ، فإن العلاج الوحيد المؤسس لمرض فقر الدم المنجلي هو زرع نخاع العظم ، والذي من شأنه علاج المرض وتحسين نوعية الحياة في حالات مختارة. في حين أن العلاج الجيني لا يزال تجريبيًا.