حكاية ابن الشرقية أنور السهيلى بطل العالم فى الكيك بوكسينج والسامبو

الشرقية – إيمان مهنى

كابتن أنور عبد الله السهيلي شاب شرقاوي، أبهر منافسيه براعيته في الكيك بوكس والسامبو، وحصد علي العديد من البطولات منها العالم وأفريقيا عدة مرات، ولم تنته براعته عند هذا الحد بل يدرب أبناء قريته لإعداد أبطال متميزين في اللعبة.

ويقول لاعب منتخب مصر، أنور السهيلي، 23 سنة، حاصل علي بكالوريوس تربية رياضية، بدأت ممارسة اللعب في عمر 13 عاما، بالكونغ فو وحصلت علي العديد من البطولات المحلية والدولية، حيث كنت ضمن تشكيل المنتخب، وفي عام 2020 تم اختياري للانضمام لمنتخب الوطني في كيك بوكس والسامبو ، وحصلت علي بطولة العالم.

وأشأر إلى أنه بدا مشواره في نادي السكة الحديد، في عام 2013، كلاعب كونغ فهو ، بغرض الدفاع عن النفس، إلا أن الكابتن محمد التوني المدرب الفريق كان له دور كبير في إعداده كبطل رياضي ودعمني للمشاركة في بطولات، شارك في العديد من البطولات الدولية والمحلية، وحصل علي عدد من الميداليات، حتى عام 2020

وأضاف بقوله، انضممت للمنتخب الوطني للكيك بوكس2020، مع بداية تشكيل الاتحاد، وتم اختياري ضمن مجموعة لتمثيل مصر في بطولة العربية التي أقيمت بالعراق، وهي كانت أول مشاركة للاتحاد المصري، في 2021، وحصلت علي مركز أول، وكذلك شاركت في بطولة العالم، فزت باللقب وتم تكريمي من وزير الشباب ومحافظ الشرقية.

ولفت إلى أن تعرض للإصابة، كسر في الأصبع، في مباراة قبل شهرين، إلا أنه شاركت في بطولة قبل أيام، قبل إتمام علاجه، مما أدى لخلع فيه، ويستعد للإجراء عملية جراحية، لاستعداد لبطولة العالم

وأشار إلى أنه بعض تميزه في البطولات، اتخذه أبناء قريته العصلوجي مثل أعلى، وعرض عليه أن يقوم بتدريب الشباب مركز الشباب، لانتقاء من بينهم متميزون في الكونغو فور، كيك بوكس يكون أبناؤها في أبطال العالم، هو الذي دعمته مديرية الشباب، وتم اعتمادة كمدرب رسمي معتمد، والذي خلال عامين، اظهر العديد من الاشبال قدراتهم وحصلوا علي بطولة الجمهورية العام الماضي، ونستعد لبطولة في المقرر لها اكتوبر، ذلك بمعاونه مجلس الإدارة وإدارة المركز.

وتابع السهيلي، أنني أحرص ازرع فيهم العزيمة الثقة في النفس وفي قدراته أنه يستطيع تحقيق كل ما تطمح آلية، أن الفشل مرة ليس نهاية الطريق، لافتا إلى أنه وكان في عمرهم تعرض للإحباطات كثيرة، إلا أن الإدارة والثقة كانوا سببا في النجاح.



جانب من البطولات (1)



جانب من البطولات (1)



جانب من البطولات (2)



جانب من البطولات (3)



جانب من البطولات (4)



جانب من البطولات (5)



جانب من البطولات (6)



جانب من البطولات (7)



جانب من البطولات (8)