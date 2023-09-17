تعرف على فوائد المشى "الصامت" لصحتك

كتب – حسام الشقويرى

المشي وحيدًا بصمت دون التحدث وبعيدًا عن أجهزة الموبايل وسماعات الأذن يسمى المشي الصامت، الأمر الذى يساعد كثيرًا في تقليل الشعور بالتوتر، ويؤكد الخبراء أن الأشخاص الذين يقضون بعض الوقت كل يوم في نزهة صامتة سيكونون أكثر صحة، وعندما تركز على الجمال الطبيعي وتقضي وقتًا يوميًا في نزهة صامتة، فإنك تميل إلى العمل على تحسين صحتك العقلية، وسيساعد ذلك أيضًا على تحسين تركيزك، وفقًا لما نشره موقع healthshots





فيما يلي الفوائد الصحية للمشي الصامت



1 - يجعلك إيجابيًا

الأشخاص الذين يميلون إلى إبقاء أنفسهم مشغولين في العمل طوال الوقت لسبب أو لآخر، يميلون إلى أن يكونوا ضحايا للتوتر، إلا أن هذه السلبية يمكن أن تتحول إلى إيجابية بالمشي الصامت، والاستيقاظ مبكرًا والمشي وسط الطبيعة يساعد على جلب الإيجابية.

2 - يعزز الصحة النفسية

العقل مشغول دائمًا ببعض الأعمال على مدار اليوم، ما يمنحنا وقتًا أقل لتجربة الهدوء. بالإضافة إلى ذلك، فإن الصوت المستمر للإشعارات على هاتفك لا يساعدك تمامًا على الشعور بالهدوء. ونتيجة لذلك، لا يحصل دماغنا على الراحة مما قد يؤدي إلى مشاكل مثل فقدان الذاكرة والقلق والتعب. والمشي الصامت في الصباح أو المساء قد يساعد في توفير بعض السلام لعقلك. بالإضافة إلى ذلك، سيساعدك ذلك على توفير بعض الطاقة.

3 - يعزز الإبداع

عندما يمتلئ عقلك بالأفكار، لا يكاد يكون لديك الوقت للتفكير بشكل سليم. بينما عندما تكون هادئًا، يبدأ عقلك بالاتجاه نحو الأفكار الجديدة، وعندما تكون صامتًا، يمكنك بسهولة التفكير في أي مشكلة لفترة طويلة دون أي تشتيت. وهذا أيضًا يزيد من تركيزك على العمل، مما يساعد على تحسين إبداعك.

4 - يجعلك تشعر بأنك أقل كسلاً

الذهاب للنزهة يشعرك بالنشاط والصحة، ويساعدك على التخلص من الكسل ويشجعك على القيام بشيء جديد. يمكنك تجربة المشي الصامت لوقف التعب والسماح لعقلك بالتصور وتنظيم الأفكار الجديدة، ولن يجعلك ذلك تشعر بالنشاط فحسب، بل سيجعلك أكثر إنتاجية أيضًا.

5 - يحسن التركيز

إن الذهاب في نزهة صامتة بانتظام دون أي تشتيت انتباهك سيجعلك أكثر تركيزًا على الأشياء، من خلال تركيز كل طاقتك على صحتك وطبيعتك، فإنك تعمل على تحسين مهارات التركيز لديك، ويصبح تأثير تفانيك في العمل أكثر وضوحًا على إنتاجيتك، ومع تحسن التركيز، ستتمكن من تقديم أفضل ما لديك في العمل والحياة.