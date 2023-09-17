اليوم السابع
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الأحد، 17 سبتمبر 2023 12:58 م
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تحرير 25 محضرا لمخابز بالبحيرة لإنتاجها خبزا ناقص الوزن وتهريب الدقيق المدعم

الأحد، 17 سبتمبر 2023 11:38 ص
تحرير 25 محضرا لمخابز بالبحيرة لإنتاجها خبزا ناقص الوزن وتهريب الدقيق المدعم مخبز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمة إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 25 مخبز بمركزى دمنهور وكفر الدوار لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات و كذلك تجميعهم  كميات من الدقيق المدعم  لبيعها فى السوق السوداء  وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين. 
 
أشرف على الحملات الرقابية مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير عام مديرية التموين.

حملات تموينية

محافظة البحيرة

مخابز

مخابز مخالفة

تموين البحيرة



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