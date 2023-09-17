المفوضية الأوروبية تنشر خطة اجتماعاتها بالدورة الثامنة والسبعين للأمم المتحدة

كتبت: هناء أبو العز

يشارك وفد رفيع المستوى من المفوضية الأوروبية، في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك.

وتنعقد الدورة الثامنة والسبعون على خلفية الأزمات والصراعات المعقدة، بما في ذلك الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا وعواقبها العالمية، والوضع في منطقة الساحل، وكذلك الاحتياجات الإنسانية المرتفعة على الإطلاق، وحالات الطوارئ المناخية، والأزمات الصحية، فضلاً عن تآكل الديمقراطية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، تشكل تحديات لا يمكن لأي بلد أن يواجهها بمفرده.

ويشارك في الدورة من قبل الاتحاد الأوروبى ، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ، ونائب الرئيس التنفيذي ماروس سيفتشوفيتش ، والممثل السامي نائب الرئيس جوزيب بوريل ، ونائبة الرئيس دوبرافكا شويكا ، والمفوضات إيلفا جوهانسون ،يانيز ليناريتشيتش ، جوتا أوربيلاينن.

وسوف يركز الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على ثلاث أولويات رئيسية في الجمعية العامة هذا العام: تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الحوكمة العالمية، وبناء شراكات عالمية للمساعدة في تحقيق أهدافنا المشتركة. وسوف تشكل هذه الأولويات تحركات الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة في العام المقبل.

وفي يوم الأحد 17 سبتمبر ، ستمثل رئيسة المفوضية فون دير لاين والممثل الأعلى/نائب الرئيس بوريل ، إلى جانب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الاتحاد الأوروبي في اجتماع ثلاثي مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وفي اليوم نفسه، سيجتمعون مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وفي يومي الاثنين والثلاثاء، 18 و19 سبتمبر، ستشارك الرئيسة فون دير لاين والمفوضة أوربيلاينن في قمة أهداف التنمية المستدامة والأحداث الجانبية ذات الصلة، مما يؤكد مجددًا التزام الاتحاد الأوروبي بإعادة أهداف التنمية المستدامة إلى المسار الصحيح. وسيشارك نائب الرئيس شويكا في عدد من الفعاليات الوزارية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وحقوق المرأة والطفل ويشارك في استضافتها.

وفي يوم الثلاثاء 19 سبتمبر، سيحضر الرئيس فون دير لاين والممثل السامي نائب الرئيس بوريل ، مع الرئيس ميشيل، الجلسة الافتتاحية للمناقشة العامة للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي يوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر، ستشارك الرئيسة فون دير لاين ونائب الرئيس التنفيذي سيفتشوفيتش في قمة طموح المناخ، وسيمثل المفوض سينكفيسيوس الاتحاد الأوروبي في حفل التوقيع على معاهدة أعالي البحار.

وفي يوم الخميس 21 سبتمبر، سيلقي الرئيس ميشيل البيان نيابة عن الاتحاد الأوروبي في المناقشة العامة، برفقة الممثل السامي نائب الرئيس بوريل ، وسيلقي الممثل الأعلى بوريل كلمة نيابة عن الاتحاد الأوروبي في الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة المستقبل.

وسوف يستضيف الاتحاد الأوروبي أو يشارك في استضافة العديد من الأحداث الرئيسية على هامش الجمعية العامة، حيث سيستضيف الممثل الأعلى بوريل ، يوم الاثنين، اجتماعًا وزاريًا حول عملية السلام في الشرق الأوسط، مع المملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية ومصر والأردن.

كما سيترأس المفوض أوربيلاينن اجتماعًا رفيع المستوى حول البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي ودعم الاتحاد الأوروبي للتحول الرقمي.

وفي يوم الثلاثاء، سيشارك نائب الرئيس سويكا في استضافة حدث جانبي حول "الأطفال كوكلاء للتغيير" والتحدث فيه لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، و سيمثل المفوض سينكفيسيوس الاتحاد الأوروبي في الحدث الرفيع المستوى للطبيعة والناس بعنوان "من الطموح إلى العمل"، والذي يهدف إلى تسريع تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي.

وفي يوم الأربعاء، سيشارك الممثل الأعلى ونائب الرئيس بوريل مع مصر في رئاسة الاجتماع الوزاري الثالث عشر للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وسيشارك نائب الرئيس شويكا في رئاسة حدث رفيع المستوى لمناصرة الأطفال في النزاعات المسلحة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ومالطا والأمم المتحدة.

كما سيشارك المفوض لينارتسيتش في رئاسة حدث وزاري لإعلان التبرعات حول الوضع الإنساني في السودان والمنطقة بعنوان "تكلفة التقاعس عن العمل". وسوف تشارك المفوضة أوربيلاينن في استضافة حدث رفيع المستوى حول العمل الحالي للقضاء على الإيدز والحماية من الأوبئة المستقبلية، بالتعاون مع بوتسوانا وبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز والولايات المتحدة.

وفي يوم الخميس، سيشارك المفوض لينارسيتش في استضافة مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول تسريع العمل المناخي في السياقات الهشة والضعيفة، بالتعاون مع بلجيكا والإمارات العربية المتحدة. وفي اليوم نفسه، سيشارك أيضًا في رئاسة حدث جانبي رفيع المستوى حول سد فجوة التمويل الإنساني، بالتعاون مع السويد والمملكة العربية السعودية.

كما سيكون لممثلي الاتحاد الأوروبي جدول أعمال كامل من المناقشات رفيعة المستوى والأحداث الجانبية، فضلا عن العديد من الاجتماعات الثنائية، ففي يوم الأحد، سيمثل نائب الرئيس شويكا الاتحاد الأوروبي في حدث جيل المساواة، بالإضافة إلى الأحداث الجانبية حول "إنهاء العنف ضد النساء والفتيات" والحدث الرفيع المستوى لليونيسف "أبطال من أجل الأطفال، حقوق الطفل في القلب". من أهداف التنمية المستدامة".

وسيترأس الممثل الأعلى بوريل يوم الاثنين اجتماعًا غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، مع وضع أوكرانيا ومنطقة الساحل على رأس جدول الأعمال. وسيشارك بعد ذلك في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، وستشارك المفوضة جوهانسون في الاجتماع الوزاري للتحالف العالمي لمواجهة تهديدات المخدرات الاصطناعية. وستشارك في نفس اليوم في الاجتماع الوزاري لشبكة دبلوماسية إعادة التوطين.

وستشارك الرئيسة فون دير لاين يوم الثلاثاء في منتدى عمل تمويل المرحلة الانتقالية الذي تنظمه بلومبرج. وسيجتمع الممثل الأعلى ونائب الرئيس بوريل مع قادة دول غرب البلقان لتناول غداء عمل، وسيتحدث نائب الرئيس سويكا في الحدثين الجانبيين "تخفيف معاناة الأطفال الأوكرانيين المتأثرين بالحرب" و"حقوق الأطفال في البيئة الرقمية".

وستحضر المفوضة جوهانسون الحدث الذي تنظمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حول مكافحة الفساد وإتاحة الفرصة لتسريع التكامل الأوروبي الأطلسي بين أوكرانيا ومولدوفا، ويشارك المفوض أوربيلايننسيشارك في الحدث الرفيع المستوى بشأن التأهب للأوبئة، الذي ينظمه صندوق الأوبئة ومنظمة الصحة العالمية. وستشارك بعد ذلك في رئاسة اجتماع رفيع المستوى لمنتدى التعليم العالمي.

وستشارك الرئيسة فون دير لاين يوم الأربعاء في حفل توزيع جوائز المجلس الأطلسي، وسيشارك نائب الرئيس التنفيذي سيفتشوفيتش في الحدث العالمي لتسعير الكربون، الذي تنظمه كندا، وسيشارك الممثل الأعلى/نائب الرئيس بوريل في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة بشأن فلسطين، إلى جانب النرويج.

وفي اليوم نفسه، سيتحدث في حدث عام بجامعة نيويورك حول دور أوروبا في العالم، وسوف تشارك المفوضة جوهانسون في الاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب.

وفي يوم الخميس، ستلقي الرئيسة فون دير لاين خطابًا رئيسيًا في Global Citizen Now. بحضور نائب الرئيس التنفيذي سيفتشوفيتش المشاورة الوزارية للرئاسة القادمة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بشأن التقييم العالمي والحوار الثالث رفيع المستوى حول بناء تحول للطاقة يتوافق مع 1.5 درجة مئوية.

وسيلقي الممثل الأعلى ونائب الرئيس بوريل بيانا خلال اجتماع مجموعة الأصدقاء المعنية بالمساءلة في أعقاب العدوان الروسي على أوكرانيا، وسيشارك في اجتماع عشاء لوزراء خارجية عبر الأطلسي تستضيفه الولايات المتحدة، ستشارك المفوضة جوهانسون في الجلسة رفيعة المستوى لشبكة المدن القوية، التي يستضيفها عمدة مدينة نيويورك.