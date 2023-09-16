الرئيس الجزائري يشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

أ ش أ

توجه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم السبت إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أعمال الدورة العادية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك حسبما أفادت الرئاسة الجزائرية في بيان لها.

وتعقد الدورة الثامنة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، خلال الفترة من 19 إلى 25 سبتمبر.

وتنعقد هذه الدورة تحت عنوان "إعادة بناء الثقة وإحياء التضامن العالمى" بهدف تعزيز العمل المشترك نحو تحقيق أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وبما يحقق السلام والازدهار والتنمية للجميع، لاسيما فى ضوء التحديات العالمية المتشابكة التي من شأنها التأثير على وتيرة تحقيق تلك الأهداف.