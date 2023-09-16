اليوم السابع
Ads
السبت، 16 سبتمبر 2023 04:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الجزائري يشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

السبت، 16 سبتمبر 2023 03:10 م
الرئيس الجزائري يشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توجه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم السبت إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أعمال الدورة العادية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك حسبما أفادت الرئاسة الجزائرية في بيان لها.

وتعقد الدورة الثامنة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، خلال الفترة من 19 إلى 25 سبتمبر.

وتنعقد هذه الدورة تحت عنوان "إعادة بناء الثقة وإحياء التضامن العالمى" بهدف تعزيز العمل المشترك نحو تحقيق أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وبما يحقق السلام والازدهار والتنمية للجميع، لاسيما فى ضوء التحديات العالمية المتشابكة التي من شأنها التأثير على وتيرة تحقيق تلك الأهداف.

 


الرئيس الجزائري

أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

الجمعية العامة للأمم المتحدة

الأمم المتحدة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة