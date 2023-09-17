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التجريب فى فبراير.. 6 معلومات عن المنظومة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة

الأحد، 17 سبتمبر 2023 06:30 ص
التجريب فى فبراير.. 6 معلومات عن المنظومة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة العمالة غير المنتظمة
كتبت آية دعبس

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تعمل وزارة العمل خلال الفترة الجارية على سرعة الانتهاء من الخطوات التنفيذية لمشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، بعد انتهاء إجراءات التعاقد على البرنامج، وذلك فى إطار سعى الوزارة، لاستكمال برنامج التحول الرقمى.


 

ويستعرض هذا التقرير أبرز المعلومات الخاصة بتلك المنظومة الرقمية، وهى:
 

1- يتم إنشاء المنظومة الإلكترونية بناء على بروتوكول تعاون بين وزارتى العمل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحسين الخدمات المقدمة للعمالة غير المنتظمة بصفة خاصة.

2- من المنتظر أن يتم إطلاق المنظومة تجريبيا خلال شهر فبراير 2024.

 

3- تهدف للتوسع فى تسجيل أعداد العمالة غير المنتظمة، وتسهيل عمليات الحصر التي تنفذها الوزارة منذ فترة.

 

4- تخطط وزارة العمل إلى ضم نحو 2.5 مليون عامل فى المرحلة الأولى من مشروع الميكنة، باعتبارها فئة أولى بالرعاية.

 

5- تستهدف الوزارة من خلال رقمنة ملف العمالة غير المنتظمة، إنشاء قاعدة بيانات موحدة من أرض الواقع ترتكز على استهداف قطاعات وفئات العمالة غير المنتظمة التي تعمل داخل القطاعين الرسمي وغير الرسمي على عدة مراحل.

 

6-  تسهم فى توفير المعلومات لمتخذ القرار وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل، فضلا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتواصل المستمر مع المستفيدين ومتابعة استلام المنح، وضمان وصول المستحقات لأصحابها.


وزارة العمل

العمالة غير المنتظمة

المنصة الالكترونية للعمالة غير المنتظمة

تسجيل العمالة غير المنتظمة



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