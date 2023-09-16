اليوم السابع
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وزارة العمل تدعو عاملي المنشآت التعليمية وأولياء الأمور لندوة توعوية الأسبوع المُقبل

السبت، 16 سبتمبر 2023 10:51 ص
وزارة العمل تدعو عاملي المنشآت التعليمية وأولياء الأمور لندوة توعوية الأسبوع المُقبل الدكتور حسن شحاتة وزير العمل
كتبت آية دعبس

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دعت وزارة العمل العاملين بالمنشآت التعليمية، وأولياء الأمور، إلى الدخول على رابط، أو موقع المركز القومي للسلامة والصحة المهنية، لتسجيل المُشاركة في ندوة توعوية، يوم الإثنين من الأسبوع المُقبل، ينظمها"المركز" بشأن إجراءات السلامة والصحة المهنية، وذلك تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد.

 

وبحسب بيان صحفي اليوم السبت قال المركز القومى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع لوزارة العمل، أنه بصدد تنظيم ندوة للتوعية، مجانية في مجال السلامة والصحة المهنية استعداداً للعام الدراسى الجديد ، وذلك يوم الإثنين الموافق 25 / 9 / 2023 ، بالمقر الرئيسي للمركز بميدان الحجاز مصر الجديدة ، للعاملين بالمنشآت التعليمية وأولياء الامور، لتتناول الندوة محاضرات تثقيفية حول ماهية وأهداف السلامة، وإجراءات السلامة والصحة المهنية للطلاب والمنشآت التعليمية بهدف التعرف على الأنشطة التي يقوم بها المركز ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل الدور الذي يقوم به المركز في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين المواطنين للحفاظ على الأرواح والممتلكات خاصة في أوقات الأزمات والكوارث ، وكيفية الوقاية من وقوعها في أماكن العمل وتوفير بيئة آمنة ..

 

وأوضح أشرف مرزوق معاون الوزير والمشرف على أعمال المركز القومى للسلامة والصحة المهنية ،ان الندوة تأتي تفعيلاً للدور المجتمعى الذى يقوم به المركز القومي في معاونة المنشآت على اختلاف مستوياتها في دراسة مشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ،وايجاد الحلول المناسبة لها، وتقديم الخدمات و الدعم الفني والتدريبي في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل،حيث يختص "المركز" بوضع الخطط المركزية للبحوث و الدراسات في هذه المجالات ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة العمل بما يكفل النهوض بمستوى السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل وحماية مقومات الإنتاج البشرية والمادية، مشيراً إلى انه يمكن للراغبين في المشاركة في حضور الندوة التسجيل من خلال الرابط التالى: https://forms.office.com/r/rqvM2y1dna ..أو من خلال الموقع الرسمي للمركز القومى للسلامة من خلال الرابط public.relation@niosh.gov.eg ..

 

وأوضح مرزوق أن "المركز" يهدف إلى تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل من خلال : عقد دورات تدريبية داخلية بالمركز الرئيسي وفروعه الثلاثة " السويس - الأسكندرية - أسيوط" ،و دورات تدريبية خارجية " بالمنشآت " بناء على طلبها ،و إجراء الدراسات الميدانية لمشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وإعداد البحوث البيئية الهندسية و المعملية والاكلينيكية لكشف أسباب هذه المشاكل واقتراح الحلول التشريعية والوسائل الفنية لعلاجها،وتنظيم المؤتمرات المحلية والإقليمية لبحث مشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، والمشاركة في المؤتمرات الخارجية التي تعقد لهذا الهدف،و ترشيح الباحثين في بعثات عملية وعلمية للتخصص في مختلف علوم السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأساليب تطبيقها ، ونشر الأبحاث والبيانات العلمية وتبادلها مع الجهات العلمية التي تعمل في هذا المجال سواء داخل مصر أو خارجها، كذلك تدريب مسؤولي السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت وتوعية العامل وصاحب العمل بتشريعات واشتراطات "الصحة المهنية .

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 المركز القومى للسلامة 

 


وزارة العمل

المركز القومي للسلامة والصحة المهنية

للسلامة والصحة المهنية

العام الدراسي الجديد



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