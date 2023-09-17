اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 سبتمبر 2023 01:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

أوكرانيا: تدمير مخزن حبوب فى هجوم صاروخى روسى على منطقة أوديسا

الأحد، 17 سبتمبر 2023 12:51 م
أوكرانيا: تدمير مخزن حبوب فى هجوم صاروخى روسى على منطقة أوديسا الجيش الروسى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هاجمت القوات الروسية، اليوم الأحد، منطقة أوديسا بالصواريخ والطائرات بدون طيار، وألحقت أضرارًا بمنشأة تخزين الحبوب والأراضي الزراعية.

وذكرت الإدارة العسكرية الإقليمية في أوديسا- في بيان، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية- أن "وحدات دفاعنا الجوي دمرت طائرتين مقاتلتين مسيرتين وخمسة صواريخ".

وأضافت: "لسوء الحظ، أصيبت بعض الأهداف بقذائف العدو في منطقة بيريزيفكا، وتسبب الروس في أضرار للبنية التحتية الزراعية من أراض زراعية ومنشأة تخزين حبوب".

ولم ترد تقارير عن سقوط أية إصابات وتعمل خدمات الطوارئ للوقوف على ملابسات الحادث.

في السياق.. أعلنت القوات الجوية الأوكرانية- في بيان، اليوم- تدمير 12 هدفًا جويًا للجيش الروسي.. مشيرة إلى أنه تم اكتشاف ما مجموعه 16 هدفا جويا للجيش الروسي داخل المجال الجوي لأوكرانيا.

وأضافت أن على وجه الخصوص، أطلقت القوات الروسية ست ذخائر من طراز (شاهد) من الاتجاهين الجنوبي الشرقي والجنوبي، بالإضافة إلى إطلاق 10 صواريخ روسية من تسع قاذفات استراتيجية حول قاعدة إنجلز في منطقة ساراتوف الروسية.

وأشارت إلى أن الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية استهدفت بشكل رئيسي جنوب منطقة أوديسا، وكانت وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية تعمل على طول الطريق، مضيفة أنه تم صد الهجوم الجوي الروسي بواسطة الطائرات المقاتلة الأوكرانية ووحدات صواريخ أرض جو وفرق الإطفاء المتنقلة وقوات أخرى.

وتابعت أن في أعقاب الجهود المنسقة التي بذلتها القوات الجوية والوحدات الفرعية الأخرى لقوات الدفاع الأوكرانية، تم إسقاط ستة صواريخ كروز روسية، وست طائرات بدون طيار.

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة