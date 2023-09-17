أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط المتهمين بقتل منجد في الخصوص

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت مباحث القليوبية من ضبط ربة منزل وشقيقتها، فيما تكثف الجهود لضبط آخرين، بتهمة قتل شقيق طليق المتهمة الأولى انتقاما منه لقيام المجني عليه بالزواج من أخرى عقب انفصاله عن المتهمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق، وأمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهلية المتوفى، والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وحبس المتهمين.

تلقى مأمور قسم الخصوص في محافظة القليوبية، بلاغا يفيد بمقتل "ك ب"، 33 سنة، منجد إفرنجي، إثر إصابته بسلاح ناري وسلاح أبيض بدائرة القسم.

جرى إخطار اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، فتم تشكيل فريق بحث وانتقل إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة طليقة شقيق المجنى عليه واثنين من أخواتها واثنين آخرين لهم معلومات جنائية، وأنهم أعدوا لارتكاب الواقعة والانتقام من شقيق طليقها لقيامه بالزواج من أخرى وتحرر محضر بالواقعة.