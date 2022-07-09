التحريات بواقعة العثور على جثة شاب بكفر شكر: سرقة هارد كاميرات المراقبة بالمكان

القليوبية إبراهيم سالم

كشفت المعاينة الأولية لرجال مباحث القليوبية، في واقعة العثور على جثمان شاب لقى مصرعه إثر إصابته بطلق نارى من "فرد خرطوش" بمنطقة كفر الشهاوى خاطر دائرة مركز شرطة كفر شكر، أن المجنى عليه ذو سمعة طيبة وصاحب علاقات حسنة مع جيرانه بالمنطقة، كما كشفت أيضا سرقة "هارد كاميرات المراقبة" بموقع الحادث، والذى هو عبارة عن مخزن للمواد البلاستيكية يضم كسارة بلاستيك وغيرها من المعدات.

فيما كشف شهود عيان بالواقعة، أنه أثناء ذهاب إحدى السيدات في الصباح الباكر عقب الانتهاء من صلاة عيد الأضحى المبارك لزيارة نجليها الذين فقدتهما مؤخرا، وأثناء مرورها بموقع الجريمة وجدت الشاب ملقى على وجهه ومصاب بطلق نارى بالرأس، فصاحت السيدة وعلى الفور تجمع أهالى القرية، وأبلغوا قوات الأمن ورجال البحث الجنائى بكفر شكر، الذين تواجدوا على الفور بموقع الحادث، وفرض كردون أمني والبحث للتوصل لتفاصيل الواقعة.

وأوضح جيران المجنى عليه بالمنطقة، أن والد المجنى عليه توفى منذ عام تقريبا، وأن المجنى عليه هو الابن الأوسط بين 3 أشقاء، كما أنهم يتمتعون بسيرة طيبة وسمعة حسنة، وأنهم لا يثيرون المشاكل أبدا، مشيرين إلى أنهم يعملون بالمكان منذ ما يزيد عن 7 سنوات.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، جهودها لكشف لغز العثور على جثة شاب لقي مصرعه بطلق نارى بالرأس بمنطقة كفر الشهاوي خاطر التابعة لدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي كفر شكر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بسرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.

تلقي اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود بلاغ بالعثور علي جثة شاب مصاب بطلق ناري بالرأس بمنطقة كفر الشهاوي خاطر دائرة مركز شرطة كفر شكر.

علي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة "محمد ع ا"، 35 سنة، إثر إصابته بطلق ناري بالرأس بمنطقة كفر الشهاوي خاطر دائرة المركز، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي كفر شكر، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث.