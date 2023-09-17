أخبار البورصة اليوم الأحد 17 - 9 - 2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 17-9-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.326 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 5 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، والمصرية للمنتجعات السياحية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تربح 12 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.326 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 834.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 77.9 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.22%، والعرب على 10.1%، واستحوذت المؤسسات على 18.28% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.71%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 1.4 مليون جنيه، 37.5 مليون جنيه، 34.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 11.4 مليون جنيه، 46.5 مليون جنيه، 15.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 19668 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 23716 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 8232 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.40% ليغلق عند مستوى 3854 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 5682 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 5677 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1391 نقطة.

وصعدت أسهم 88 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 59 شركة، ولم تتغير مستويات 55 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، واودن للاستثمارات المالية، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 250 ألف سهم، 341.3 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 3 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والمهندس للتأمين، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، والمطورون العرب القابضة، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 70.7 ألف سهم، 69.5 ألف سهم، 32.2 ألف سهم، مليون سهم، 5 آلاف سهم، 2 مليون سهم، 13.5 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، ومستشفى النزهة الدولي، وسبيد ميديكال عدد 4.4 مليون سهم، 2098 سهم، 70.2 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، والنساجون الشرقيون للسجاد، وشركة مستشفى كليوباترا عدد 9080 سهم، 8100 سهم، 200 ألف سهم، على التوالي.

نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال خلال النصف الأول من عام 2023، وحققت شركة القلعة للاستثمارات المالية، إيرادات بلغت 57.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 مقابل 45.7 مليار جنيه خلال النصف المماثل من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية 308.1 مليون جنيه مقارنة مع 830.4 مليون جنيه، وبلغ إجمالي الأصول 181 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الديون 95.7 مليار جنيه.

وحققت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، صافي مبيعات مجمعة بلغت 108 ملايين دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023 مقابل 110.8 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022 بنسبة انخفاض 2.5%، وبلغ صافي الخسائر المجمعة بعد الضريبة 1.5 مليون دولار مقابل 4.5 مليون دولار، على أثر زيادة التكاليف التمويلية بسبب زيادة أسعار الفائدة عالميًا للحد من معدلات التضخم المرتفعة في الأسواق العالمية.

وحققت شركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، إيرادات بلغت 86.4 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2023 مقابل 46.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة نمو سنوي 86%، وتحولت الشركة للربحية محققة 17.7 مليون دولار مقارنة مع خسائر بقيمة 16 مليون دولار بنسبة نمو 211%.

يونيباك قال شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق (يونيباك)، إن الشركة حصلت على قرض متوسط الأجل من بنك التجاري وفا بقيمة 400 مليون جنيه، وذلك لدعم الهيكل المالي للشركة وتمويل التوسعات.