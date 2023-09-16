اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الخارجية المجرى يعتزم لقاء نظيره الروسى فى الأمم المتحدة

السبت، 16 سبتمبر 2023 05:00 ص
وزير الخارجية المجرى يعتزم لقاء نظيره الروسى فى الأمم المتحدة وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
وكالات

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صرح وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية المجرى بيتر سيارتو، بأنه يترقب لقاء وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر موقع MTI أن "الوزير شدد على أهمية الحفاظ على الحوار وقال إنه سيجتمع بنظيريه الإيراني والروسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل".

وشارك سيارتو الجمعة في مؤتمر في مدينة مونستر الألمانية، بمناسبة نهاية حرب الثلاثين عاما، حيث قال إن بودابست لا تزال ملتزمة بتوسيع "اتفاقيات إبراهيم"، التي تهدف إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، وهي مستعدة للمشاركة في توسيع هذه العملية.

وفي يونيو الماضي، قال سيارتو إنه يحافظ على اتصالاته مع لافروف من أجل الحفاظ على فرصة التوصل إلى تسوية للوضع في أوكرانيا، كما دعا دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إلى عدم إغلاق قنوات الاتصال مع روسيا، لأن السلام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار.

وسينعقد الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر، ويرأس الوفد الروسي وزير الخارجية سيرجى لافروف.


سيرجى لافروف

بيتر سيارتو

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المجر

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا



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