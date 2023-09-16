وزير التعليم يقرر إعفاء الطلبة المصريين العائدين من ليبيا من دفع مصروفات الدراسة

كتب محمود طه حسين

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارا وزارياً رقم 35 لسنة 2023، والذى نص على أنه يعفى الطلاب المصريون العائدون من دولة ليبيا الشقيقة منكوبى حادث الإعصار المدمر - من سداد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات والغرامات ومقابل الخدمات الإضافية التى تحصل من طلاب المدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات بمختلف مراحل التعليم العام والفنى للعام الدراسي 2023و2024، على أن يتحمل حساب تنمية الموارد بالوزارة سداد المصروفات للطلاب العائدين من ليبيا منكوبى أحداث الإعصار المدمر.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجهت بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين جراء الإعصار والفيضانات التي ضربت الدولة الليبية الشقيقة.ط، كما وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتسخير كافة إمكانات الوزارة وتسهيل كافة الاجراءات لأبناء المصريين في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي العائدين من المناطق المتضررة في ليبيا لسرعة تسكينهم في المدارس بمختلف المحافظات المصرية مع بداية العام الدراسي الجديد 2023 / 2024.

وقرر الدكتور رضا حجازي أيضا إعفاء أبناء المصريين العائدين من المناطق المتضررة بسبب الإعصار والفيضانات في ليبيا من المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2023 / 2024، للتيسير عليهم نظرا لظروفهم الطارئة.