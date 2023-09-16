اليوم السابع
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وزيرة التعاون الدولى تبحث مع قيادات بنك HSBC تعزيز سبل التعاون المشترك

السبت، 16 سبتمبر 2023 12:13 م
وزيرة التعاون الدولى تبحث مع قيادات بنك HSBC تعزيز سبل التعاون المشترك الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء
كتب محمد أسعد

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التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ديفيد إلدون، نائب الرئيس التنفيذي لبنك HSBC، حيث ناقشت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، نتائج قمة الحزام والطريق بهونج كونج، وجهود تعزيز التعاون المشترك مع البنوك الاستثمارية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز جهود التنمية من خلال إتاحة التمويلات وزيادة الاستثمارات في المشروعات ذات الأولوية.
 
كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى التحديات العالمية الحالية التي تعيق جهود التنمية، وضرورة توافر التمويلات اللازمة والاستثمارات من القطاع الخاص إلى جانب ما تقوم به الحكومات لدقع أجندة التنمية العالمية.
 
على جانب آخر، شاركت وزيرة التعاون الدولي، في حفل غداء أقامه بنك HSBC ومجلس هونج كونج لتنمية التجارة، لوفود الدول المشاركة في قمة الحزام والطريق، حيث أجرت مباحثات جانبية مع كريستوفر هوي، وزير الخدمات المالية والخزانة في حكومة هونج كونج، ولوان ليم، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC بهونج كونج.
 

التعاون الدولي

رانيا المشاط

التنمية الاقتصادية



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