اليوم السابع
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السبت، 16 سبتمبر 2023 02:05 م
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نقابة المهندسين تتواصل مع نظيرتها الليبية للمساهمة في جهود مواجهة آثار الإعصار

السبت، 16 سبتمبر 2023 01:29 م
نقابة المهندسين تتواصل مع نظيرتها الليبية للمساهمة في جهود مواجهة آثار الإعصار طارق النبراوى نقيب المهندسين
كتبت آية دعبس

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تقدم طارق النبراوي- نقيب المهندسين، بالتعازي في ضحايا الإعصار المدمر الذي اجتاح عددا من مدن دولة ليبيا الشقيقة، وأسفر عن سقوط آلاف الضحايا والمصابين، وذلك خلال خطاب وجهه إلى الدكتور عادل الحديثي- الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، والمهندس عبدالسلام عمار- رئيس النقابة العامة للمهن الهندسية بدولة ليبيا، معربًا خلاله عن تضامن نقابة المهندسين المصرية مع الأشقاء في ليبيا.

 

وأكدت النقابة على استعدادها التام لتقديم الدعم الفني والهندسي في إزالة آثار الإعصار من خسائر عمرانية كبيرة، وتدمير البنية التحتية التي ألحقها بمناطق واسعة من الجمهورية الليبية، وأضاف الخطاب: أن نقابة المهندسين تضع كل خبراتها واستشاراتها لمساندة المهندسين الليبيين في مواجهة آثار الإعصار، ونحن على استعداد لتشكيل لجان فنية من مهندسي مصر ذوي الخبرات؛ لتقديم الدعم الفني والهندسي والتدخل السريع للعمل والزيارة الميدانية للمناطق المتضررة، والوقوف على حالتها، والمساهمة في إعادة بناء وإصلاح المدن المنكوبة.

 

 


نقابة المهندسين

ليبيا

اعصار ليبيا

اتحاد المهندسين العرب



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