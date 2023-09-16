اليوم السابع
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مصرع عنصر إجرامى بأسيوط عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن

السبت، 16 سبتمبر 2023 07:46 م
مصرع عنصر إجرامى بأسيوط عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى الأسلحة النارية والذخائر (سبق إتهامه فى 22 قضية ما بين "قتل عمد – شروع فى قتل – خطف - سلاح نارى وذخيرة - سرقة بالإكراه – ضرب – مشاجرة وسرقة – إطلاق أعيرة نارية - إتلاف خطوط كهرباء – ومحكوم عليه فى عدة قضايا من ضمنها حكم بالإعدام فى قضية "قتل عمد") بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن مصرعه ، وعُثر بحوزته على (7 بنادق آلية و9 خزينة لذات العيار – 4 بنادق خرطوش – 9 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – دراجة نارية "بدون لوحات"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

عنصر اجرامى

اسيوط

الداخليه



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