محافظ بورسعيد: الرئيس السيسى يدعم توطين الصناعات الاستراتيجية

ناقش اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، عددا من المقترحات المتعلقة بإنشاء كيانات صناعية جديدة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك ضمن النهضة الاقتصادية والصناعية التى تشهدها أرض بورسعيد.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والمهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين، وممثلى قطاع " تحديث الصناعة "، وممثلى هيئة التنمية الصناعية، ومديرية الإسكان ومدير المنطقة الصناعية وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.

أشار محافظ بورسعيد، إلى الجهود التى تبذلها محافظة بورسعيد فى ملف دعم الاستثمار والصناعة، مشددا على حرص المحافظة على التعاون مع المستثمر وتذليل كافة العقبات التى تواجه أصحاب هذه المشروعات الصناعية، لافتاً إلى أهمية وجود استراتيجية موحدة للصناعة بشكل عام.

أكد محافظ بورسعيد، على الدعم الكامل الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لملف توطين الصناعات الاستراتيجية ودعم المشروعات الصناعية بكافة أنواعها، مشيرا إلى دعم وحرص المحافظة على التعاون فى إقامة كبرى المشروعات الصناعية، التى تتماشى مع الطفرة الصناعية، فضلا عن تذليل كافة العقبات التى تواجه أصحاب هذه المشروعات الصناعية.

واستعرض المحافظ مع الحضور ملامح وأهداف ومحاور مقترحات المشروعات الصناعية الجديدة، والتى تعمل على تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية تعالج مشكلات الصناعة المصرية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصرى نحو الأسواق العالمية. فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وفى نهاية اللقاء، قدم المستثمرين الشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد تقديراً لمجهوداته الملموسة فى تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين للنهوض بالصناعة المصرية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.