شاب من بورسعيد: سأنتخب الرئيس السيسي لاهتمامه الواضح والصريح بشباب مصر.. فيديو

قال ماركو ماجد، شاب من محافظة بورسعيد : "إننى سأنتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية، لأنه في الفترة الأخيرة كان في اهتمام واضح بشباب مصر في مختلف الفئات واحنا لمسنا هذا ورأيناه بأعيننا في ضوء توجيهات الرئيس لوزارة الشباب والرياضة ودعمه الدائم للشباب من خلال أكثر من برنامج و فكرة تقوم بتنفيذها الوزارة لتأهيل الشباب للقيادة سواء سياسياً أو عمليا في مختلف المجالات مثل برلمان الشباب، نموذج محاكاة البرلمان، ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ ، والكيانات الشبابية التابعة للوزارة ودورها في تمكين الشباب".

وأضاف "ماركو"، لـ"اليوم السابع"، أن هناك تسليط للضوء علي الشباب للعمل علي تأهيلهم للقيادة وسوق العمل، فعلي سبيل المثال هناك برنامج تم تنفيذه منذ يومين في محافظة بورسعيد في معسكر هو الأول من نوعه للعمل علي تأهيل 100 شاب وفتاة من أبناء المحافظة بالشراكة مع الكيانات الشبابية والعمل على تثقيفهم في جميع المجالات، سواء مهارات حياتية.

وأشار إلى أن هناك برامج خاصة بإعداد القادة والتوعية بأضرار الإدمان ومخاطر الشائعات وتأثيرها علي الأمن القومي المصري، ومواجهة تلك الشائعات من خلال برنامج "تصدوا لها" ، هناك برامج كثيرة جدا تنفذها وزارة الشباب والرياضة بناء على توجيهات القيادة الحكيمة.