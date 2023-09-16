اليوم السابع
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محافظ الغربية يلتقى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لبحث ومناقشة مطالب المواطنين

السبت، 16 سبتمبر 2023 03:55 م
محافظ الغربية يلتقى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لبحث ومناقشة مطالب المواطنين جانب من اللقاء
الغربية عادل ضرة

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استكمل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لقاءاته الأسبوعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وذلك لتلقي طلبات المواطنين واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها، وخلال اللقاء الأسبوعي ناقش المحافظ مع النواب كافة المشاكل والطلبات المطروحة واحتياجات المواطنين بكافة القطاعات بنطاق المحافظة.
 
وأكد رحمي خلال اللقاء أن العلاقة بين أعضاء مجلس النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة متواصلة بشكل دائم ومثمر لتنمية وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، مشيرا إلى حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم لأي أفكار أو موضوعات تهم المواطن وتحقق مستوى الرضا والتنمية بالمحافظة.
 
 

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