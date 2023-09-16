محافظ الدقهلية: افتتاح 21 مدرسة جديدة بتكلفة 212 مليون جنيه

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أنه تم افتتاح 21 مدرسة جديدة بشرق وغرب المنصورة وأجا والسنبلاوين، والمنزلة وميت غمر وشربين بتكلفه قدرها 212 مليون جنيه، وذلك تعزيزًا للخدمة التعليمية بالمراحل المختلفة، والقضاء على الكثافة بالفصول لضمان سير العملية التعليمية علي أكمل وجه.

وأضاف "مختار" أنه تم الانتهاء من صيانة 28 مدرسة صيانة شاملة بتكلفة 44 مليون جنيه بنسبة إنجاز بلغت 95%، كما تم طرح وإسناد 93 عملية صيانة للمدارس تم الانتهاء من 87 مدرسة بنسبة 95% بإجمالي 105 ملايين جنيه، وجارٍ أيضًا تنفيذ أعمال الصيانة لـ89 مدرسة تعليم عام وفني بتكلفة إجمالية 118 مليون جنيه.

وأشار مختار إلى أن هناك 3875 مدرسة جاهزة لاستقبال مليون و600 ألف طالب وطالبة بجميع مراحل التعليم علي مستوى المحافظة.

وفي ذات السياق قال "مختار" إنه تم اعتماد مبلغ 78.7 مليون جنيه للتغذية المدرسية هذا العـام لضمان صحة وبنية جسمانية سليمة لأبنائنا الطلاب بجميع مراحل التعليم.

كما أضاف "مختار" أنه جار العمل على تطوير وصيانة شاملة لـ 2 إدارة تعليمية ومبنى ديوان مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، وأشار إلى أنه جارٍ كذلك صيانة وتجديد وإحلال حمام السباحة بشارع الجلاء تمويل صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية لممارسة السياحة الطلاب وإقامة بطولات ومسابقات المدارس.

ومن جانبه قال وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم عمل مسح شامل لجميع مدارس التعليم الابتدائي على مستوى المديرية وذلك للتأكد من أعمال الصيانة البسيطة والنظافة العامة ، ودهان السبورات وإصلاح الأثاث ومتابعة وصول الكتب من المخازن والتأكد من نظافة الخزانات والتأكيد على استيعاب جميع التلاميذ الملزمين للعام الدراسي مشيرًا إلى أنه تم استلام الكتب المدرسية من مطابع الوزارة بنسبة 100% وتم توزيعها على الإدارات التعليمية والمدارس، وتم القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي الجديد بمجموع (237) درجة وذلك بعد موافقة محافظ الإقليم لتحقيق القوة الاستيعابية للكثافة المقررة وتلبية لرغبة أولياء الأمور وحرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب، مضيفًا أنه تم تكليف مديري العموم بمديرية التربية والتعليم للمرور المكثف بلجان المتابعة وذلك للوقوف على مدى جاهزية المدارس واستعدادها التام لاستقبال أبنائنا الطلاب بالعام الدراسي الجديد، والتأكيد على الانتهاء من كل أعمال الصيانة البسيطة بجميع المدارس و جاهزية المدارس الثانوية، والتأكد من تزويدها بالشبكات اللاسلكية والسلكية والالتزام بالخريطة الزمنية في خطة توزيع المناهج، ومواعيد عقد الامتحانات، وعدم عقد أي امتحانات في الأيام التالية للأعياد الخاصة بالإخوة المسيحيين وتفعيل لجنة الأزمات والكوارث لضمان استمرارية المؤسسة في تنفيذ أعمالها بكفاءة وفعالية ووجودها في انعقاد دائم لتلقي اي اخطار والتعامل الفوري معها، والتأكيد على تنفيذ لائحة الانضباط المدرسي وحظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب وتعزيز التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة للوقوف على اهم الاستعدادات الصحية الواجب توافرها من بداية العام الدراسي وتنفيذ خطط الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الواجب توافرها لحماية الطلاب وتوزيع تعليمات مديرية الصحة على جميع الادارات والمدارس ومتابعة تنفيذها بالمدارس لنشر الوعى الوقائي بتعليق الملصقات الإعلامية التي تحث على الوعى الوقائي من الأمراض.

هذا وقد ثمن "مختار" جهود وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للابنية التعليمية لتلبية احتياجات ومطالب أبناء المحافظة فيما يتعلق بالمنشآت التعليمية.