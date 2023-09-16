ضبط مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه فى حملات أمنية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بحملة أمنية استهدفت عدة عناصر إجرامية من متجرى المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وقد أسفرت الجهود عن ضبط عنصرين إجراميين، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش - سيارة - 2 ميزان حساس - سلاح أبيض - مبلغ مالى)، وضبط عنصرين إجراميين، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين وزنت 1,250 كيلو جرام – ميزان حساس - مبلغ مالى).

وضبط عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام – كمية لمخدر البودر وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – طبنجة – وطلقات من ذات العيار - سيارة – سلاح أبيض – 2 ميزان حساس - مبلغ مالى)، وضبط 3 عناصر إجرامية، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الآيس"الشابو" – بندقية آلية – فرد خرطوش – وطلقات نارية – سيارة – ميزان حساس - مبلغ مالى)، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3,100,000 ثلاثة مليون ومائة ألف جنيه تقريباً تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا قيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى الإتجار بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (18,000 قرص مخدر- مبلغ مالى) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهم الإجرامى. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونجحت الجهود في ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته كمية من مخدرى "الآيس، الهيروين"، وضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزته (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام - كمية من مادة الأسيتون مخلوطة بسائل الكيتامين المخدر - كمية من الأكياس الفارغة المعدة للتعبئة- 2 ميزان حساس- مكواة لتغليف الأكياس- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية")، وضبط عامل وسائق توك توك مقيمان بمحافظة الجيزة بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,240 كيلو جرام)، وضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,200 كيلو جرام) وضبط (فكهانى- مقيم بمحافظة القليوبية) بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرام)

كما تم ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار - عدد 420 قرص لعقار الكبتاجون المخدر - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية") فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وأسفرت الجهود عن ضبط عاطلين، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 25,80 كيلو جرام – سلاح أبيض)، وضبط عاطلين صاحب مصنع ملابس "لهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين - سلاح أبيض)، وضبط عاطل بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين).

وفي مديرية أمن السويس تم ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة الأربعين، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام، وضبط عاطل بدائرة قسم شرطة طنطا، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة، وفي مديرية أمن بورسعيد تم ضبط عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الضواحى، وبحوزتهما كمية لمخدر الهيدرو وزنت كيلو).

كما تم ضبط ريس بحرى بدائرة قسم شرطة أول الغردقة، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – سلاح أبيض – ميزان حساس) و(عاطلين "لهما معلومات جنائية")، وبحوزتهما (كمية لمخدرى الحشيش والأفيون – 2 سلاح أبيض)، وضبط عاطلين) بدائرة مركز شرطة المراغة، وبحوزتهما (كمية لمخدرى الهيروين والآيس "الشابو" – فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار - سلاح أبيض – ميزان حساس، وضبط عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة مغاغة، وبحوزتهما (325 قرص مخدر لعقارى "التامول - الكبتاجون").

وضبط عامل حال وصوله إلى البلاد وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة لعقار "الترامادول"– 4 برطمان كريم لمخدر الماريجوانا وزنت 1,719 كيلو جرام)، وضبط عاطل بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وبمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.