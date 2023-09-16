اليوم السابع
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صحة سوهاج: تقديم خدمات طبية مجانية لأكثر من 9 آلاف مواطن ضمن "حياة كريمة"

السبت، 16 سبتمبر 2023 01:02 ص
صحة سوهاج: تقديم خدمات طبية مجانية لأكثر من 9 آلاف مواطن ضمن "حياة كريمة" قافلة طبية - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، أن المديرية قامت بتقديم الخدمات العلاجية المجانية لأكثر من 9 آلاف مواطن بالقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصرى حياة كريمة التي تساهم بشكل كبير في الإرتقاء بحياة المواطن والخدمات المقدمة له صرح بذلك الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.
 
وأضاف وكيل صحة سوهاج، أنه تم تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية والكشف علي اكثر من 9 ألاف مواطن وذلك بقرى عميرة أولاد غريب والكوامل بحري والكوامل قبلي والدناقلة وعرابة أبو عزيز وعرابة أبو دهب والوقدة والعمور التابعة لمراكز سوهاج ، أخميم، المراغة، المنشاه، ومن خلال 9 قوافل طبية مجانية استهدفت القري الاكثر احتياجاً لتلك الخدمات خلال هذا شهر أغسطس الماضى.
 
وعلى جانب آخر أكد الدكتور احمد عبد الكريم وكيل مديرية الصحة، أن القوافل الطبية تضم كافة التخصصات الطبية من "الباطنة وأطفال وعظام وجراحة والرمد الأسنان والجلدية ونساء وولادة بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلي صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية.
 
وأشارت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل الطبية إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج الي إجراء عمليات جراحية الي المستشفيات الحكومية وأن جميع الخدمات المقدمة بتلك القوافل مجاناً لافتة إلى الإلتزام بتطبيق قواعد مكافحة العدوى أثناء تنفيذ تلك القوافل
 
وتأتى هذه القوافل الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة " والتى من أهدافها التخفيف عن كاهل المواطن الأكثر احتياجاً بالريف و المناطق العشوائية في الحضر لمثل تلك الخدمات.

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