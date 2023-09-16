حياة كريمة.. انشاء مجمع زراعى بقرية سدس الأمراء فى بنى سويف على مساحة 330 متر

بنى سويف- هانى فتحى

شهدت قرية سدس الأمراء التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تضم مركزى ببا وناصر .

وشهدت القرية الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء المجمع الزراعي بالقرية المقام على مساحة 330 م مكون من طابقين، والذي يتكون من جمعية زراعية على مساحة 180 م ووحدة بيطرية على مساحة 150 م ومركز إرشاد زراعى، ذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المجلس القروي وتوابعه.

من جانبة أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن مبادرة "حياة كريمة" تعد المشروع الأضخم من نوعه الذي يستهدف الريف وتحسين مستوى جودة حياة المواطن البسيط بالقرى، وهو ما يجسد الاهتمام الحقيقي من القيادة السياسية بمستوى معيشة المواطنين ومتطلبات تحسين جودتها، لافتا إلى تكليفات رئاسة مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة التي تستهدف تحقيق تنمية ريفية شاملة على مستوى قرى المحافظة.