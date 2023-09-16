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تنسيق الشهادات الفنية 2023.. استمرار تسجيل الرغبات حتى الثلاثاء 19 سبتمبر

السبت، 16 سبتمبر 2023 01:00 ص
تنسيق الشهادات الفنية 2023.. استمرار تسجيل الرغبات حتى الثلاثاء 19 سبتمبر تنسيق الجامعات
كتب محمد صبحى

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يواصل طلاب الدبلومات الفنية، تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الالكترونى وذلك فى ضوء قرار الدكتور  أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام "3 - 5 سنوات" - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية")، لتنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر الجاري؛ حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

وكان السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أكد أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب الشهادات الفنية من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني http://www.tansik.digital.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمي للوزارة، أهمية استغلال الطلاب لفرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، واستغلال فرصة المد الحالية لتعديل الرغبات إلكترونيًا إذا رغب الطالب في ذلك، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر، إيذانًا بانتهاء تنسيق الشهادات الفنية.


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