تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. اعرف نتيجة اختبارات القدرات برقم الجلوس

كشف موقع التنسيق الإلكترونى، عن إتاحة نتائج اختبارات القدرات بالنسبة لطلاب الدبلومات الفنية 2023، وذلك بالنسبة للطلاب المتقدين لاختبارات القدرات لهذه الكليات، هي كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون" بجامعات (حلوان – الإسكندرية – المنيا – جنوب الوادي بالأقصر "فنون" فقط) وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – بنها – بني سويف – دمياط - طنطا).
ويمكن للطلاب الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى للحصول على نتيجة اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2023 من خلال الرابط التالى: https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Fani/DefaultFani.aspx
فيما يواصل طلاب الدبلومات الفنية، اليوم الأربعاء، تسجيل الرغبات للالتحاق بالجامعات بتنسيق الجامعات 2023، إذ من المقرر إتاحة تسجيل الرغبات لهؤلاء الطلاب بداية حتى 14 سبتمبر.
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