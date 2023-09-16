تظاهرة في السلفادور احتجاجا على عزم الرئيس نجيب بوكيلة الترشح لولاية ثانية

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تظاهر مئات الأشخاص في السلفادور احتجاجا على عزم الرئيس نجيب بوكيلة الترشح لولاية ثانية.

وذكرت قناة (فرانس 24) الإخبارية اليوم السبت، أن المتظاهرين رفعوا لافتات كتب عليها "لا لإعادة الانتخاب".

ومن جانبها ، قالت زعيمة الجبهة الشعبية للمقاومة سونيا أوروتيا "نحن نسير متحدين لنقول لا لإعادة الانتخاب".

وكان الرئيس بوكيلة البالغ من العمر 42 عاما قد أعلن أنه سيترشح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة في عام 2024، في قرار أعاد الجدل بشأن مدى دستورية مثل الهذة الخطوة.

ويحظر الدستور السلفادوري توالي الفترات الرئاسية، لكن قضاة في المحكمة العليا معينون من الأغلبية البرلمانية الموالية أصدروا قرارا بمنح بوكيلة الحق في الترشح لولاية ثانية.